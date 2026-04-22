山本は初回に3失点も6イニングをまとめた

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャース・山本由伸は21日（日本時間22日）、敵地のジャイアンツ戦に先発登板した。初回にまさかの3失点を喫したが、以降はゼロに抑えて6イニングをまとめた。試合中盤、観客が突如“退散”する場面があった。中継を見ていた日本のファンも驚く珍事だった。

試合前の時点で4先発し、2勝1敗、防御率2.10と好投を続けている山本。しかし初回、連打と四球などで3失点の立ち上がりとなった。それでも以降はジャイアンツ打線をゼロに並べ、6回3失点のクオリティスタートを記録した。

話題となったのは6回のマウンドだった。オラクルパークには大粒の雨が降り注ぎ、試合を中継していたNHK-BS放送でもはっきりと確認できるほど。NHK中継でも「すごい雨ですね」と言及された。あまりの豪雨に満員のファンがコンコースなどに移動し、空席も確認できた。

まさかの事態に日本のファンも困惑した模様。SNS上では「山本由伸大丈夫か？」「急にめっちゃ雨」「雨筋が見えるような大雨」「雨がすごい降ってきた」「すごいなこりゃ」「雨筋が見えるほど」などとコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）