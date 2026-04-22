ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、敵地ジャイアンツ戦に先発。初回に3失点した。失点シーンでは、味方外野手同士が激突した。実況席もその衝撃を伝えていた。

初回の山本の投球。安打と四球で無死満塁とすると、4番ディバースにタイムリーを許した。続くシュミットの当たりは左中間に高々と上がるフライ。これを中堅手コールと左翼手テオスカー・ヘルナンデスが共に追いかけると、コールが捕球したと同時に2人の顔面が激突した。

これにはドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席も悲鳴。ジョー・デービス氏は「テオスカーは最初は後ろに下がりましたが、コールと一緒に前進してきて…激突しました！」と実況。「2人とも無事だといいのですが。コールとヘルナンデス、左中間で激しくぶつかり合いました」と心配していた。

2人が倒れている間に三塁ランナーはタッチアップで生還。山本は2点目を失った。「この2人は今年、この2つのポジションで一緒にプレーしたことがありませんでした」と解説したオーレル・ハーシュハイザー氏は、「アレックス・コールはテオが打球を追って後ろに下がったのを見て、カバーするためにセンターから全力疾走してきたんです」と状況を説明している。

続けて「センターが外野の司令塔ですが、テオは彼がレフトのエリアまで来るとは予想していませんでしたね。幸運なことに、お互いの頭がぶつかりましたが、コールがボールを離さなかったのは不幸中の幸いでした」と語っていた。

幸い2人に怪我はなく、プレーを再開。ハーシュハイザー氏は「テオは顎の具合を確かめていますね。アレックス・コールの頭が右頬骨にぶつかったようです」と最後まで心配そうだった。



（THE ANSWER編集部）