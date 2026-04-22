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　求人サイト「しゅふJOB」を運営する株式会社ビースタイルメディアはこのほど、「しゅふ川柳2026」の受賞作品17句を発表した。

【写真】「わかりみ」が深い！日々のあるある詰まった力作ぞろい

　日々の生活で感じる課題や疑問、喜びを川柳という形で主婦・主夫らが発信する場として2023年にスタート。今回は、過去最多となる6769句(前年比1.5倍)の応募が集まり、最終審査を経て各部門賞を決定した。

　受賞作は以下の通り。

　◆「しゅふの日常」部門

　大賞「寝ない子と　寝てる夫と　寝たい妻」(東京都 むーむー 女性43歳)

　優秀賞「トイレ紙　芯だけ残して　去る家族」(秋田県 なな 女性39歳)

　佳作「悩みごと　夜な夜な相談　ＡＩに」(広島県 乙女戦士 女性34歳)

　◆「はたらく」部門

　大賞「賃上げを　追い越していく　物価高」(福岡県 へのへの 男性35歳)

　優秀賞「パパ育休　美談にされて　ママ過労」(大阪府 のぶぶ 女性31歳)

　佳作「出社して　５分で退社　子ども熱」(岐阜県 ぽち8888 女性33歳)

　◆「母の日」部門

　大賞「くださいな　カーネーションより　バケーション」(愛知県 さごじょう 男性43歳)

　優秀賞「『何がいい？』　聞くより動け　皿洗え」(大阪府 さんしゃあ 男性60歳)

　佳作「エプロンを　贈られ今日も　働けと？」(愛知県 おくのほそみちこ 女性42歳)

　◆「父の日」部門

　大賞「子の手紙　ＡＩ作と　知らず泣く」(茨城県 コタラフ 男性45歳)

　優秀賞「父の日に　娘はデート　妻旅行」(宮城県 Ａジョーダン 女性83歳)

　佳作「働いて　働いて働いて　蚊帳のそと」(新潟県 オカメインコ 女性68歳)

　◆NISSAYペンギンプロジェクト賞

　「働く気　あるのにないのは　保育園」(神奈川県 あんまん 女性30歳)

　◆シロカ賞

　「千業しゅふ　数え切れない　名無き家事」(神奈川県 中年やまめ 男性78歳)

　◆日本人材派遣協会賞

　「働いて　いいよって何？　許可制か！」(埼玉県 夢子 女性59歳)

　◆フォレストアドベンチャー賞

　「『おでかけけん』　よく見りゃ妻の　筆跡か」(千葉県 てんしろう 男性40歳)

　◆エステプロ・ラボ賞

「母の日は　母をキャンセル　する時代」(大阪府 ヒラガンダム 女性38歳)

（よろず～ニュース編集部）