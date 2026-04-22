求人サイト「しゅふJOB」を運営する株式会社ビースタイルメディアはこのほど、「しゅふ川柳2026」の受賞作品17句を発表した。



【写真】「わかりみ」が深い！日々のあるある詰まった力作ぞろい

日々の生活で感じる課題や疑問、喜びを川柳という形で主婦・主夫らが発信する場として2023年にスタート。今回は、過去最多となる6769句(前年比1.5倍)の応募が集まり、最終審査を経て各部門賞を決定した。



受賞作は以下の通り。



◆「しゅふの日常」部門



大賞「寝ない子と 寝てる夫と 寝たい妻」(東京都 むーむー 女性43歳)



優秀賞「トイレ紙 芯だけ残して 去る家族」(秋田県 なな 女性39歳)



佳作「悩みごと 夜な夜な相談 ＡＩに」(広島県 乙女戦士 女性34歳)



◆「はたらく」部門



大賞「賃上げを 追い越していく 物価高」(福岡県 へのへの 男性35歳)



優秀賞「パパ育休 美談にされて ママ過労」(大阪府 のぶぶ 女性31歳)



佳作「出社して ５分で退社 子ども熱」(岐阜県 ぽち8888 女性33歳)



◆「母の日」部門



大賞「くださいな カーネーションより バケーション」(愛知県 さごじょう 男性43歳)



優秀賞「『何がいい？』 聞くより動け 皿洗え」(大阪府 さんしゃあ 男性60歳)



佳作「エプロンを 贈られ今日も 働けと？」(愛知県 おくのほそみちこ 女性42歳)



◆「父の日」部門



大賞「子の手紙 ＡＩ作と 知らず泣く」(茨城県 コタラフ 男性45歳)



優秀賞「父の日に 娘はデート 妻旅行」(宮城県 Ａジョーダン 女性83歳)



佳作「働いて 働いて働いて 蚊帳のそと」(新潟県 オカメインコ 女性68歳)



◆NISSAYペンギンプロジェクト賞



「働く気 あるのにないのは 保育園」(神奈川県 あんまん 女性30歳)



◆シロカ賞



「千業しゅふ 数え切れない 名無き家事」(神奈川県 中年やまめ 男性78歳)



◆日本人材派遣協会賞



「働いて いいよって何？ 許可制か！」(埼玉県 夢子 女性59歳)



◆フォレストアドベンチャー賞



「『おでかけけん』 よく見りゃ妻の 筆跡か」(千葉県 てんしろう 男性40歳)



◆エステプロ・ラボ賞



「母の日は 母をキャンセル する時代」(大阪府 ヒラガンダム 女性38歳)



（よろず～ニュース編集部）