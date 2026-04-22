トヨタ新型「“7人乗り”大型SUV」発売！

2026年4月2日、トヨタは東京都内の販売店 トヨタモビリティ東京を通じて「ハイランダー」の販売を開始しました。

ハイランダーは、米国・インディアナ州にあるトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ（TMMI）で生産される、北米市場を中心に展開される3列シートSUVです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“7人乗り”大型SUV」です！（30枚以上）

2026年2月に施行された米国生産車の認定制度を活用して輸入されるハイランダーですが、2007年まで国内で販売されていた「クルーガー」の後継モデルでもあります。

今回日本に導入されるのは、ニュージーランド市場で販売される最上級グレード「リミテッド ZR ハイブリッド」で、右ハンドル仕様です。

ボディサイズは全長4950mm×全幅1930mm×全高1730mmと、「クラウン エステート」をひと回り上回る大きさです。

エクステリアは、大径タイヤとワイドトレッドによる踏ん張り感のあるスタンスが特徴。大開口グリルとシャープなLEDヘッドランプが堂々としたフロントフェイスをつくり出しているほか、リアも立体的なコンビネーションランプとワイドバンパーによって、力強く安定感のある佇まいを表現しています。

パワートレインは、2.5リッター直列4気筒エンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッドを搭載。システム最高出力184kW（約250ps：ニュージーランド仕様）を発揮し、そこにCVTと電気式4WDの「E-Four」が組み合わされます。

また、エコ／ノーマル／スポーツのドライブモードがシーンに合わせた最適な走りを提供するほか、荒れた路面などではタイヤの空転を抑えるトレイルモードがスムーズな脱出や走破をサポートします。

インテリアは、パノラマルーフやJBLプレミアムサウンドシステムといった上級装備が充実。3列シート・乗車定員7名のゆとりある室内は、すべての乗員が快適に過ごせる空間を実現しています。

さらに、3列目シートはフラットに折りたたむことができ、最大約870リットルの荷室容量を確保しました。

価格（消費税込）は860万円。2026年8月以降に全国で販売される予定となっています。

そんなハイランダーに対し、販売点にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「お問い合わせはそれほど多くはありません。当面はトヨタモビリティ東京のみでの販売となることや、全国展開後も月40台という限定的な販売計画のため、そもそも認知度が低いことが理由でしょう」

一方で、ハイランダーに注目している層には明確な傾向があるといい、一部の熱心な顧客からは、トヨタ車ならではの安心感と「アメ車」のようなワイルドさを兼ね備えている点が評価されているほか、ミニバン以外で実用的な3列シートSUVを探している層からの引き合いもあるようです。

ただし、商談の実態については少し特殊な事情があるとのこと。

「ハイランダーの商談はトヨタモビリティ東京本社の担当部署が行うため、お問い合わせいただいたお客様が実際に購入に至ったかは把握しきれていないのが実情です」

こうした状況から、現場では「極端な争奪戦にはなっていない」と推測しています。その背景について、スタッフはハイランダー特有の懸念点を挙げます。

「国内で扱うにはやや大柄ですし、ナビが英語表記であったり、塗装の品質が海外基準であったりと、いわゆる『ふつうのトヨタ車』とは仕様が異なります。また、海外で既に普及しているモデルのため、転売目的の対象にもなりにくいでしょう」

もちろん、海外での高い評価は折り紙付きです。販売店スタッフは、「こうした点がハードルにならないお客様にとっては、間違いなく満足度の高い一台」と太鼓判を押す一方で、「誰もが選ぶような、爆発的に売れるモデルになる可能性は低い」と話していました。

※ ※ ※

前出のトヨタ販売店担当者は、「（ハイランダーと同時に発売された）『タンドラ』は、国内では例のないフルサイズピックアップトラックであることから、ハイランダーよりも多くの台数が売れると思います」ともコメント。

いずれにせよ、2000年に販売終了となった「キャバリエ」以来となる“米国生産のトヨタ車”が、日本のユーザーからどのように評価を受けるのかに注目が集まります。