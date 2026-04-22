iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を2026年4月9日（木）よりAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/anker-a121d）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://amzn.to/4dQM5sw）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/a121d/）および一部家電量販店等にて販売開始する。
■iPhoneの充電時間を楽しく彩る
本製品は、これまでのiPhoneの充電体験をアップデートする高機能スマートディスプレイ搭載のUSB急速充電器だ。機器を接続すると、USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、Anker独自のカスタムAIチップにより、接続されたiPhoneのモデル名も検知し（※1）、ディスプレイにモデル名や出力、本体温度、充電の進行状況を表示することで、使用中のモデルに最適な充電が行われていることをリアルタイムに確認できる。さらに充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターの演出により、iPhoneの充電時間を楽しく彩る。
また最大45W出力に対応し、接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて充電出力を自動で最適化する。バッテリー残量が少ない充電初期は高出力でスピーディーに充電し、残量の増加に応じて出力を段階的に抑えることでバッテリーへの負荷を軽減しながら効率的に充電を行う。充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も、本体上部のタッチ式ボタンで選択することができる。
また本体には90°と約180°の2段階で角度調整が可能なスイングプラグを搭載しており、コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて柔軟に使用できる。家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、スマートに使用できる。プラグの根元は通電部に触れにくい保護構造を採用し安全性にも配慮している。
カラーはベーシックなブラックとホワイトに加え、最新のiPhone 17シリーズとのカラーコーディネートを楽しめるブルーとオレンジもラインナップする（※2）。
※1 iPhone 13〜17シリーズが対象、ただしiPhone 13 / 13 Pro / 14 / 14 Pro / 17eは対象外
※2 ブルー / オレンジは2026年4月下旬より販売開始予定
Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）| スマートディスプレイ搭載 USB急速充電器
〇製品の特徴
・充電体験をアップデートするスマートディスプレイ：これまでのiPhoneの充電体験をアップデートするスマートディスプレイ搭載のUSB急速充電器だ。USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、Anker独自のカスタムAIチップにより接続されたiPhoneのモデル名も検知し、ディスプレイにiPhoneのモデル名を表示する。他にも出力、本体温度、充電の進行状況を表示し、iPhoneに最適な充電が行われていることをリアルタイムで確認できる。
・最大45W出力で急速充電可能：最大45W出力に対応し、接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて自動で出力を最適化するため、本体を保護しながら効率的に急速充電できる。充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も本体上部のタッチ式ボタンで選択することができる。
・スイングプラグ搭載： 90°と約180°の2段階で角度調整が可能なスイングプラグを搭載する。コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて最適な角度で挿入できるため、家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、快適に使用できる。
充電時間を楽しくするオリジナルキャラクター：充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターや演出により、充電時間を楽しく彩る。
販売価格 3,990円（税込）
■「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
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本製品は、これまでのiPhoneの充電体験をアップデートする高機能スマートディスプレイ搭載のUSB急速充電器だ。機器を接続すると、USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、Anker独自のカスタムAIチップにより、接続されたiPhoneのモデル名も検知し（※1）、ディスプレイにモデル名や出力、本体温度、充電の進行状況を表示することで、使用中のモデルに最適な充電が行われていることをリアルタイムに確認できる。さらに充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターの演出により、iPhoneの充電時間を楽しく彩る。
また最大45W出力に対応し、接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて充電出力を自動で最適化する。バッテリー残量が少ない充電初期は高出力でスピーディーに充電し、残量の増加に応じて出力を段階的に抑えることでバッテリーへの負荷を軽減しながら効率的に充電を行う。充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も、本体上部のタッチ式ボタンで選択することができる。
また本体には90°と約180°の2段階で角度調整が可能なスイングプラグを搭載しており、コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて柔軟に使用できる。家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、スマートに使用できる。プラグの根元は通電部に触れにくい保護構造を採用し安全性にも配慮している。
カラーはベーシックなブラックとホワイトに加え、最新のiPhone 17シリーズとのカラーコーディネートを楽しめるブルーとオレンジもラインナップする（※2）。
※1 iPhone 13〜17シリーズが対象、ただしiPhone 13 / 13 Pro / 14 / 14 Pro / 17eは対象外
※2 ブルー / オレンジは2026年4月下旬より販売開始予定
Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）| スマートディスプレイ搭載 USB急速充電器
〇製品の特徴
・充電体験をアップデートするスマートディスプレイ：これまでのiPhoneの充電体験をアップデートするスマートディスプレイ搭載のUSB急速充電器だ。USB Power Deliveryのプロトコルに加えて、Anker独自のカスタムAIチップにより接続されたiPhoneのモデル名も検知し、ディスプレイにiPhoneのモデル名を表示する。他にも出力、本体温度、充電の進行状況を表示し、iPhoneに最適な充電が行われていることをリアルタイムで確認できる。
・最大45W出力で急速充電可能：最大45W出力に対応し、接続したiPhoneのバッテリー残量に応じて自動で出力を最適化するため、本体を保護しながら効率的に急速充電できる。充電時の発熱を最小限に抑える「保護充電モード」も本体上部のタッチ式ボタンで選択することができる。
・スイングプラグ搭載： 90°と約180°の2段階で角度調整が可能なスイングプラグを搭載する。コンセントの向きや電源タップの形状、ケーブルの方向に合わせて最適な角度で挿入できるため、家具の裏やカフェのテーブル、出張や旅行先のホテル等の限られたスペースでも干渉しづらく、快適に使用できる。
充電時間を楽しくするオリジナルキャラクター：充電状況に応じて表情や動きが変化するオリジナルキャラクターや演出により、充電時間を楽しく彩る。
販売価格 3,990円（税込）
■「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
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