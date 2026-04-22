【ファミマ】岩下の新生姜とホットスナックの人気商品「鶏つくね串」がコラボ - ふんわり×シャキシャキ食感
ファミリーマートは4月21日、「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)を全国のファミリーマートで発売する。
「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)
同社はこれまでにも、「いなり寿司」や「冷たいまま食べるチキン南蛮(新生姜入りタルタルソース)」など、岩下の新生姜とコラボした商品を展開してきた。
今回、ホットスナック串物カテゴリーの人気商品「鶏つくね串」とのコラボが実現。数量限定で発売する。ダイス状にカットした岩下の新生姜を使用することで、鶏肉本来の旨みに生姜のさっぱりとした風味を加えた。つくねのふんわりとした食感と、シャキシャキとした新生姜の食感が楽しめる。
「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)
「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)
同社はこれまでにも、「いなり寿司」や「冷たいまま食べるチキン南蛮(新生姜入りタルタルソース)」など、岩下の新生姜とコラボした商品を展開してきた。
今回、ホットスナック串物カテゴリーの人気商品「鶏つくね串」とのコラボが実現。数量限定で発売する。ダイス状にカットした岩下の新生姜を使用することで、鶏肉本来の旨みに生姜のさっぱりとした風味を加えた。つくねのふんわりとした食感と、シャキシャキとした新生姜の食感が楽しめる。
「岩下の新生姜入り 鶏つくね串」(189円)