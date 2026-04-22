「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）

攻めた。１点を失い、２−１で赤羽を迎えた六回２死一、三塁。一打同点のピンチで、広島・森下暢仁投手が腕を振り抜く。３球連続でストライクゾーンに投げ込み、三ゴロだ。勝負の分岐点。強気の投球が勝利を手繰り寄せた。

立ち上がりから攻めの投球を貫き、ツバメ打線を分断。２点の援護をもらった直後の五回２死三塁では並木を遊ゴロに仕留め、リードを守った。

「ストライク先行で、ゾーンで勝負していこうと思っていた。今日はそれができた」。７回４安打１失点。直球に力があり、変化球もキレた。

４失点して２敗目を喫した１４日の中日戦は「変化球も直球も（ストライク）ゾーンで勝負できなかった」と振り返る。中６日できっちり修正。新井監督は「粘り強く投げた。本当にナイスピッチング」とたたえた。

持丸と初めてバッテリーを組んだ。２人は１９年度ドラフトの同期。昨年には、同期選手が一堂に会し、食事会を開いた。森下は「モッチ（持丸）とも良いコミュニケーション取りながらできた。良い投球ができたのは、本当にうれしい」と、白い歯をこぼした。

首位・ヤクルトに勝利し、チームの連敗を止めた。「勝っていくしかないと思っている。その中で、今日みたいな投球を続けられたら」。背番号１８が、その旗手となる。