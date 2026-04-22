「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）

広島が首位・ヤクルトとの接戦を制して連敗を「３」で止めた。先発の森下は７回４安打１失点で２勝目。打線は今季初めてファビアンとモンテロがベンチスタートも四回に「５番・左翼」で出場の秋山が先制の右前適時打を放つと、続く今季初スタメンの野間が右翼への犠飛を放ち２点目を奪った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−森下が２勝目。

「真っすぐが良かったと思いますし、よく粘り強く投げたと思います。本当にナイスピッチングでした」

−持丸捕手は最後までマスクをかぶった。

「あそこはもう当然、代えるの（選択肢）はなかったです。たとえランナーが出ても。やっぱりいいものを見せてくれているので」

−連敗が止まった。

「まあ、一戦一戦と思ってやっているので、連敗が止まったのは良かったことだと思いますし、また明日が大事だと思うので、また気を引き締めていきたいと思います」

−秋山、野間が結果を出した。

「やっぱりアキ（秋山）にしても野間にしても、ベテランらしい、いいチャンスで、いい仕事をしてくれたと思います。２人とも追い込まれていたけれど、さすがベテランだなと。２人ともナイスバッティングでした」

−打線を組み替えた。

「なかなか点が取るのが難しい状況なので、ベテランの力を借りようかなと。そういう感じですかね。彼ら２人が、数少ないチャンスでしっかりといい仕事をしてくれたと思います」