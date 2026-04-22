この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「相手に対するリスペクトがないと、本当の「多様性」には到達できない。」を公開した。動画内で茂木氏は、現代のコミュニケーションにおける多様性の本質と、SNSが抱える対話の限界について自身の見解を語っている。

茂木氏はまず、世の中には様々な考え方があり、自分とは異なる意見も存在することを前提とした上で、「相手の話をリスペクトを持って聞く」ことの重要性を指摘する。相手の存在を認め、心を開くことで「本当のコミュニケーションができる」と説明した。一方で、普遍的な価値観や法律、文化の違いから、他者の思想を「否定していい」「取るに足らない」と感じてしまうケースがあることにも触れた。

しかし、たとえ共感できなくとも「どういう世界を見ているのかなって話を聞くというのは、僕はいいことだと思っている」と語り、それが深いコミュニケーションや世界の多様性の理解につながると主張する。その上で、現代の主要なコミュニケーションツールであるSNSについて言及。特にX（旧Twitter）に関しては「対話という意味においては極めて向いていないプラットフォーム」と断言。ポジションを取って他者を切り捨てたり否定したりする風潮に対し、「あまり面白いやり方ではない」と苦言を呈した。

代わりに茂木氏が推奨するのが、良質なドキュメンタリーやポッドキャストなどの長尺コンテンツである。「5分、10分でできるものじゃない。本当に深く相手に降りていって、相手の立場に立って物を考えるってことをしないとなかなかそれはできない」と述べ、魂が触れ合うような深い対話には十分な時間が必要だと語った。

最後に茂木氏は、異なる価値観や文化が存在するのは当然であると述べた上で、「それを超えていかに深いところで対話するかっていうのは、結局相手に対するリスペクト」だと結論づけた。他者を理解しようとする想像力こそが不可欠であり、「それがないとやっぱり本当の意味での多様性には到達できないんだろうな」と締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:00

相手の話をリスペクトを持って聞くことの重要性
01:30

共感できなくても相手の話を聞くことで心が開く
02:23

茂木健一郎が指摘する「Xは対話に極めて向いていない」理由
02:57

魂が触れ合う深い対話には長尺コンテンツが必要
03:57

相手に対するリスペクトがないと本当の多様性には到達できない

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