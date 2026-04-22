歌手の桑田靖子が20日までに、自身のインスタグラムを更新。80年代に主演ドラマやアニメ主題歌が大ヒットしたアイドルの、髪もひげもシルバーのワイルドな姿でのバースデーライブでの近影2ショットをアップした。



【写真】誰だ？この超イケオジは！まじカッコよすぎるんだが

「竹本孝之さんのライブへ お誕生日ライブ おめでとうございます」と顔を寄せ合い、仲の良さそうな写真を公開。竹本とはデビュー前からの知り合いで、ずっと「お兄ちゃん」と呼んできた間柄。いまも互いのライブに顔を出している。昨年7月の竹本ライブでも2ショットを披露し「変わらずカッコよくて腹立つわー、笑」とつづっていた桑田。今回は「日々の小さなことも大切に向き合い 重ねていくことの力がどんなものより凄い、とその背中を見るたびに感動するの、です」と、61歳になる竹本の魅力を伝えた。



フォロワーも「カッコイイカッコイイ！」「竹本さんイケオジでカッコいい」「誰だ？この超イケオジは！」「素敵に歳を重ねられましたね」と超絶イケオジぶりに驚きの声が上がっていた。



竹本は「スターCBS・ソニーオーディション」で約3万人の中からグランプリを受賞し芸能界入り。16歳でアイドルになり、ドラマ「陽あたり良好!」や「だんな様は18歳」に主演。アニメ「キャプテン翼」の主題歌「燃えてヒーロー」（放映開始は沖田浩之さん、1985年から竹本が歌唱）でも知られる。だが「歌一本」の夢が諦めきれず、事務所を退所。仕事がない時期には、カラオケのデータ制作のアルバイトも。結婚し、子供も2人授かったことから、31歳で妻の実家を継ぐ形で園芸農家に。現在も歌手との二刀流の道を歩んでいる。



また桑田は骨折中の同期、松本明子を見舞い、アイドル時代の2ショットも披露している。



（よろず～ニュース編集部）