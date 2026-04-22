東海テレビの浦口史帆アナウンサー(37)が19日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。浦口アナは1989年2月21日生まれ、三重県出身。名古屋大学卒業後、2011年に同局に入社。2020年2月に結婚を発表している。



【写真】ふっくらお腹を笑顔で愛おしそうに見つめる表情はママですね

「お世話になっている皆さまへ」と書き出し、「この度、待望の第一子を授かることができました」と報告。チューリップなどが咲き誇るお花畑で、ふっくらしたお腹を愛おしそうに見つめる写真を掲載し、「ここに至るまでの小さな奇跡の連続と周囲の方々の優しさやお気遣いに感謝する日々を送っています。マツケンサンバが流れるとズンドコよく動く(気がする) 愛しい我が子に無事に会える日が今から待ち遠しくてなりません」と心境を明かした。



「5月から産休・育休を頂きます」と今後について触れ、「復職する予定ではありますが、いったんあと２週間ほど 皆さんの助けをお借りしながら精一杯頑張ります」と説明。「初めての経験で不安なことや分からないことばかりなので、色々と教えていただけたら嬉しいです‥引き続きどうぞよろしくお願いいたします」とした。



（よろず～ニュース編集部）