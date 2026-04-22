地元で愛される名店の女将　うつ病に脳腫瘍、苦難を乗り越え手に入れた言葉とは

女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、1992年に東京・板橋区で開業した季節料理を提供するお店『魚菜酒房 樽見（たるみ）』の樽見千奈美さんです。

「いつか食べもの屋さんになりたい」女将と「いつか自分の店を持つ」主人が出会って実現

「私は伊勢うどんで大きくなった。爺ちゃんに感謝です」

『魚菜酒房 樽見（たるみ）』の女将、樽見千奈美さんは1968年、三重県伊勢市に生まれた。家業はうどん店。小腹が空いたら爺ちゃんがうどんを茹でてくれる。中学のソフトボール部時代はさらに、おつゆの残った丼にご飯を投入。

食べることがとにかく大好き。余った給食を争うじゃんけんには毎回参戦。赤い屋根の洋食店でハンバーグを食べた時、いつか食べもの屋さんになりたい、と思った。だが高校の短期留学で海外に憧れ、東京の外語専門学校に進学すると、時はDCブランド全盛期。千奈美さんはアニエス・べーの店に勤め、都会とお洒落を謳歌する。

そこへ「いつか自分の店を持つ」と語る日本料理人、樽見浩司（ひろし）さんが現れて人生は急展開だ。21歳で結婚と長男出産、23歳で長女が生まれ、24歳には『樽見』の開業。商売の家で育ったものの、日本料理のサービスが未経験の彼女は、年下の従業員にも頭を下げて一から教わった。

『魚菜酒房 樽見』

「感謝しているのは、主人の料理が本当においしいこと。食べてみてって心から言える分、接客で損ないたくない」

31歳の大将が率いる、60席の料理屋である。飾り気のないエプロンを着けた、気働きの利く若い女将は「ママちゃん」と呼ばれ、『樽見』は地元で愛される店となった。

『魚菜酒房 樽見』女将 樽見千奈美さん

一方で、開店直後に長男が入院。千奈美さんは病院に泊まりながら、1日も休まず出勤した。「子どもをちゃんと育てなきゃ」と「店もがんばらなきゃ」が綱引きするなか、店の雰囲気を守るため“自分”は奥へ押し込めた。

数年後、パニック障害から鬱を発症。それでも店へ立ち続ける彼女に、心が急ブレーキをかけたのは20周年目前である。初の休養。3カ月後に復帰すると、喜び迎えるお客らの顔、顔。私には居場所がある、と気がついた。

なのにまたもや、脳腫瘍や2度の心不全が彼女を襲う。

「心を壊し体を壊し、今は、生かされていると感じます」

子どもたちが結婚し、夫婦の暮らしが再び始まった。還暦超えの夫と孫、保護猫のためにがんばりたい。そう語る彼女の「自分のため」は、おいしいものとゴルフだそうだ。ベトナム料理を習い、仲間と食べ歩き、コースに出る。今が一番楽しい。その言葉をやっと手に入れた。

『魚菜酒房 樽見』＠板橋

『魚菜酒房 樽見』

1992年開業。京都や赤坂の会席、割烹等で研鑽を積んだ主人が作る腕に覚えありな季節料理の数々を、“板橋価格で”楽しめる。家庭的な接客もまた魅力的で、小竹向原まで足を伸ばす価値大。まさに良心にあふれる名料理屋だ。

［店名］『魚菜酒房 樽見』

［住所］東京都板橋区小茂根1-10-17タルミビル1階

［電話］03-3959-0885

［営業時間］17時〜22時半（22時LO）

［休日］日・月

［交通］地下鉄副都心線ほか小竹向原駅3番出口から徒歩5分

文／井川直子、 写真／大森克己

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