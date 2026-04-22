元AKB48・永尾まりや、No.1ホステス役でショートドラマ初単独主演「睨み合うシーンぜひ観てください！」
ショートドラマ『あなたが嫌い 〜女の欲望と嫉妬の渦〜』が22日午後7時からアプリ「BUMP」で独占配信することが決定。元AKB48の永尾まりやがショートドラマ初単独主演を務める。
【場面写真】No.1ホステスに！妖艶な雰囲気を醸し出す永尾まりや
同名コミック（原作・宮崎摩耶氏／漫画・オギノユーヘイ氏／コアミックス刊）を実写化した本作。六本木の高級キャバクラを舞台に、売上のためなら体を売ることも厭わない孤高のナンバーワンホステス・椿と、純朴な接客でのし上がる新人ホステス・すみれ、そして椿を一途に想い続ける幼なじみ・トシの3人を軸に、夜の世界で渦巻く女同士の嫉妬、プライド、そして歪んだ愛の形を描く愛憎劇となっている。
永尾は2010年にAKB48に加入し、グループ在籍時から数々のドラマ・映画に出演。16年の卒業後は俳優・モデル・タレントとしてマルチに活躍し、先日最終回を迎えたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』でも話題を集めた。
本作で演じるのは、六本木の高級クラブ「ENVY」に君臨する不動のNo.1ホステス・椿。幼少期のトラウマから愛を知らず、「No.1」というプライドだけを拠り所に生きてきた。冷徹で計算高い一方で、ふとした瞬間に見せる脆さと孤独。永尾が持つ凛とした美しさと芯の強さが、「愛を知らない女」椿の壮絶な生き様をリアルに体現する。
椿の前に立ちはだかるNo.2ホステス・すみれを演じるのは、高崎かなみ。田舎から上京し、父親への仕送りのために懸命に働く純朴なホステスだが、トシとの出会いをきっかけに「愛を欲しがる女」へと豹変し、椿から全てを奪おうとする恐るべき執念を見せる。
そして、2人のホステスの間で揺れる存在となる椿の幼なじみ・トシを演じるのは、平井亜門。一途に椿を想い続ける不器用で真っ直ぐな男・トシの切なさを繊細に演じる。
■永尾まりや コメント
No1ホステス椿役を演じさせていただくこととても光栄に思います。ホステス役を演じるにあたって、原作漫画も読ませていただきました。夜の世界は簡単ではないこと、なんとなくは知っていますが、原作を読んで改めて厳しい世界なんだなと感じました。その中でも椿は仕事への熱意がものすごく高くて、No.1にとても執着している人物だと思います。それはプライドもありますが、そこに行き着くまでの孤独な物語の背景もありました。そんな強さと弱さを持っているのが椿なんだなと感じて、撮影中は特にそこを重視しながら演じさせていただきました。
そして後輩でありライバルのすみれとの掛け合いが一番の見どころです！すみれ役を演じる高崎かなみちゃんとカットがかかったから思わず笑ってしまうほど、バチバチです（笑）。睨み合うシーンぜひ観てください！そしてトシとの恋愛シーンも見どころです。何気なくずっと傍にいてくれたトシの大切さに気づくシーンもあって、椿の人間味がみえるところだと思います！ぜひわくわく、はらはらしながら観てください！
■原作／宮崎摩耶氏 コメント
イイ女の狂気を書きました。漫画原作ではどうしても出せない実写映像ならではのシーンがとても楽しみです。
女性は怖い。しかし美しい。
お楽しみください。
■漫画／オギノユーヘイ氏 コメント
ドラマ化本当にうれしいです！一足先に全話拝見しましたが、俳優陣の素晴らしい熱演によりキャラクターたちが圧倒的な熱量で生きていて胸が熱くなりました。
ついに皆さまに観ていただける日が来てワクワクしています。
映像だからこそ伝わる生々しい感情や展開を、ぜひ最後までお楽しみください！
【場面写真】No.1ホステスに！妖艶な雰囲気を醸し出す永尾まりや
同名コミック（原作・宮崎摩耶氏／漫画・オギノユーヘイ氏／コアミックス刊）を実写化した本作。六本木の高級キャバクラを舞台に、売上のためなら体を売ることも厭わない孤高のナンバーワンホステス・椿と、純朴な接客でのし上がる新人ホステス・すみれ、そして椿を一途に想い続ける幼なじみ・トシの3人を軸に、夜の世界で渦巻く女同士の嫉妬、プライド、そして歪んだ愛の形を描く愛憎劇となっている。
本作で演じるのは、六本木の高級クラブ「ENVY」に君臨する不動のNo.1ホステス・椿。幼少期のトラウマから愛を知らず、「No.1」というプライドだけを拠り所に生きてきた。冷徹で計算高い一方で、ふとした瞬間に見せる脆さと孤独。永尾が持つ凛とした美しさと芯の強さが、「愛を知らない女」椿の壮絶な生き様をリアルに体現する。
椿の前に立ちはだかるNo.2ホステス・すみれを演じるのは、高崎かなみ。田舎から上京し、父親への仕送りのために懸命に働く純朴なホステスだが、トシとの出会いをきっかけに「愛を欲しがる女」へと豹変し、椿から全てを奪おうとする恐るべき執念を見せる。
そして、2人のホステスの間で揺れる存在となる椿の幼なじみ・トシを演じるのは、平井亜門。一途に椿を想い続ける不器用で真っ直ぐな男・トシの切なさを繊細に演じる。
■永尾まりや コメント
No1ホステス椿役を演じさせていただくこととても光栄に思います。ホステス役を演じるにあたって、原作漫画も読ませていただきました。夜の世界は簡単ではないこと、なんとなくは知っていますが、原作を読んで改めて厳しい世界なんだなと感じました。その中でも椿は仕事への熱意がものすごく高くて、No.1にとても執着している人物だと思います。それはプライドもありますが、そこに行き着くまでの孤独な物語の背景もありました。そんな強さと弱さを持っているのが椿なんだなと感じて、撮影中は特にそこを重視しながら演じさせていただきました。
そして後輩でありライバルのすみれとの掛け合いが一番の見どころです！すみれ役を演じる高崎かなみちゃんとカットがかかったから思わず笑ってしまうほど、バチバチです（笑）。睨み合うシーンぜひ観てください！そしてトシとの恋愛シーンも見どころです。何気なくずっと傍にいてくれたトシの大切さに気づくシーンもあって、椿の人間味がみえるところだと思います！ぜひわくわく、はらはらしながら観てください！
■原作／宮崎摩耶氏 コメント
イイ女の狂気を書きました。漫画原作ではどうしても出せない実写映像ならではのシーンがとても楽しみです。
女性は怖い。しかし美しい。
お楽しみください。
■漫画／オギノユーヘイ氏 コメント
ドラマ化本当にうれしいです！一足先に全話拝見しましたが、俳優陣の素晴らしい熱演によりキャラクターたちが圧倒的な熱量で生きていて胸が熱くなりました。
ついに皆さまに観ていただける日が来てワクワクしています。
映像だからこそ伝わる生々しい感情や展開を、ぜひ最後までお楽しみください！