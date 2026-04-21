【２２日（水）下り坂】【２３日（木）春の嵐】

低気圧が前線を伴って九州を通過します。低気圧が通過する時は、雨と風が強まり荒れた天気になるでしょう。

【大雨警報発表】の可能性は？

２３日（木）には長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県で、雨雲が予想以上に発達した場合や、雨雲が長時間かかり続けた場合は「大雨警報」発表の可能性があります。

雨シミュレーション２２日（水）～２３日（木）

２２日（水）は下り坂です、夕方から雨なので「傘」を持って出かけましょう。

２３日（木）は、夜が明ける前から本降りの雨でしょう。

雨風シミュレーション２２日（水）～２３日（木）

雨の予想に「風の予想」を追加しました。２３日（木）の「朝の通勤通学」時間帯は、雨と風が強まり、特に「荒れた天気」になりそうです。

九州地方 各都市の週間予報（２２（水）～ ２８日（火）

２４日（金）は天気が回復し、金曜日以降は九州北部では晴れる所が多いですが、九州南部は２６日（日）は再び雨でしょう。

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