ルーターの発熱対策に！超小型冷却クーラー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ホームルーターやミニPCなどの発熱対策に最適な小型冷却クーラー「400-CLN040」を発売した。
■発熱トラブルを“置くだけ”で解決
ホームルーターやミニPCの発熱は、通信速度や機器寿命に影響を与える大きな課題となっている。本製品は、機器の下に置くだけで効率的に熱を逃がすシンプル設計。専門知識や複雑な設置は不要で、誰でもすぐに使える手軽さが魅力だ。※冷却効果を保証するものではない。風の当たる位置に機器の発熱箇所が当たるように配置する必要がある。本テスト結果は従来品400-CLN038の検証結果。
■静かすぎる、だから気にならない
約18dBの超静音設計により、オフィスや在宅ワーク環境でも音が気にならない。24時間稼働を前提とした穏やかな風量設計で、常時稼働させてもストレスフリーだ。仕事中や就寝時でも、快適な環境を保ちながらしっかり冷却をサポートする。
■ルーターだけじゃない、広がる使い道だ
本製品はルーター専用にとどまらず、ミニPC、外付けHDD、充電中のスマートフォン、小型プロジェクターなど幅広い機器に対応する。高さ調整ゴム付きで、小型機器にも柔軟に対応する。日常生活やビジネスシーンのあらゆる“熱対策ニーズ”に応える。
■コンパクト設計で設置場所を選ばない
12cmファンと約13×13cmの天板サイズを採用したコンパクト設計により、省スペース環境でも設置が可能だ。デスク周りや棚の中など限られたスペースにもフィットする。
■USB電源でどこでもすぐ使える
USB A接続を採用しているため、パソコンやUSB充電器などから簡単に電源供給が可能だ。さらにオン/オフスイッチ付きケーブルにより、使いたいときにすぐ操作できる。煩わしい設定は不要で、誰でも直感的に使える利便性を実現した。
■ホームルーターやミニPCなどの発熱対策に最適な小型冷却クーラー「400-CLN040」
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■発熱トラブルを“置くだけ”で解決
ホームルーターやミニPCの発熱は、通信速度や機器寿命に影響を与える大きな課題となっている。本製品は、機器の下に置くだけで効率的に熱を逃がすシンプル設計。専門知識や複雑な設置は不要で、誰でもすぐに使える手軽さが魅力だ。※冷却効果を保証するものではない。風の当たる位置に機器の発熱箇所が当たるように配置する必要がある。本テスト結果は従来品400-CLN038の検証結果。
■静かすぎる、だから気にならない
約18dBの超静音設計により、オフィスや在宅ワーク環境でも音が気にならない。24時間稼働を前提とした穏やかな風量設計で、常時稼働させてもストレスフリーだ。仕事中や就寝時でも、快適な環境を保ちながらしっかり冷却をサポートする。
■ルーターだけじゃない、広がる使い道だ
本製品はルーター専用にとどまらず、ミニPC、外付けHDD、充電中のスマートフォン、小型プロジェクターなど幅広い機器に対応する。高さ調整ゴム付きで、小型機器にも柔軟に対応する。日常生活やビジネスシーンのあらゆる“熱対策ニーズ”に応える。
■コンパクト設計で設置場所を選ばない
12cmファンと約13×13cmの天板サイズを採用したコンパクト設計により、省スペース環境でも設置が可能だ。デスク周りや棚の中など限られたスペースにもフィットする。
■USB電源でどこでもすぐ使える
USB A接続を採用しているため、パソコンやUSB充電器などから簡単に電源供給が可能だ。さらにオン/オフスイッチ付きケーブルにより、使いたいときにすぐ操作できる。煩わしい設定は不要で、誰でも直感的に使える利便性を実現した。
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