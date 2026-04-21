大森元貴『news zero』テーマ曲「催し」配信リリース決定！リスニングパーティーも開催
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が新曲「催し」を4月27日にデジタルシングルとしてリリースする。
■ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲
「催し」は、3月30日より日本テレビ『news zero』のテーマ曲として起用されている楽曲。
ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲の片鱗は、同番組のエンディング内で一部聴くことができたが、いよいよその全貌が明らかになる。
なお、この「催し」のリリースを記念したオンラインリリースパーティーを各種ストリーミングサービスで開催することもあわせて発表された。開催日時・参加方法などの詳細は今後発表される。
■リリース情報
2026.04.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「催し」
■関連リンク
大森元貴
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/