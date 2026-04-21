大森元貴『news zero』テーマ曲「催し」配信リリース決定！リスニングパーティーも開催

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大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が新曲「催し」を4月27日にデジタルシングルとしてリリースする。

■ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲

「催し」は、3月30日より日本テレビ『news zero』のテーマ曲として起用されている楽曲。

ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲の片鱗は、同番組のエンディング内で一部聴くことができたが、いよいよその全貌が明らかになる。

なお、この「催し」のリリースを記念したオンラインリリースパーティーを各種ストリーミングサービスで開催することもあわせて発表された。開催日時・参加方法などの詳細は今後発表される。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

■関連リンク

大森元貴

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/