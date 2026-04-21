寝ている赤ちゃんにそっと近づいていく大型犬。起こしてしまうのではとハラハラする展開の中で、思いもよらぬ行動を見せることとなりました。

その優しさあふれる振る舞いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破。「優しい」「すごすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：寝ている赤ちゃんに近付く大型犬→『ヤバイ、起こしちゃう』と思ったら…犬とは思えない『まさかの行動』】

眠る赤ちゃんに忍び寄る影…？

TikTokアカウント「haskin.husky」に投稿されたのは、赤ちゃんを見守る大型犬のお姿。登場するのはシベリアンハスキーのスノウくん。2023年5月生まれの男の子で、赤ちゃんと一緒に暮らしているといいます。とある日、赤ちゃんがベッドの上で眠っていると、スノウくんがそっと近づいてきたんだとか。

ベッドの上でゆっくりと足元を確認しながら、赤ちゃんの顔の近くへと歩み寄るスノウくん。その距離感に思わずドキッとしてしまう場面だったといいます。鼻を近づけて様子をうかがう仕草からは、興味と同時にどこか慎重さも感じられます。

まさかの行動に思わず感心

そのまま赤ちゃんを起こしてしまうのではと感じた次の瞬間、スノウくんはくるりと向きを変え、その場を離れたのだとか。一見すると何もせずに去ったかのように見えたそうですが、実はその行動には優しさが詰まっていたようです。

スノウくんが向かった先は、赤ちゃんの足元。頭のそばではなく、あえて少し離れた場所で静かに横になる姿からは、眠りを邪魔しないように配慮しているかのような空気が伝わってきます。近づきたい気持ちを抑えながら見守る様子に、思わず感心してしまいます。

絶妙な距離で見守る“お兄ちゃん”

その後もスノウくんは、赤ちゃんの様子を見守るように穏やかな視線を向けていたそう。遊んでいる時にも、すぐそばに寄り添いながら一定の距離を保つ姿勢が印象的です。過度に近づかず、それでもしっかり見守る姿は、まるで頼もしい“お兄ちゃん”のように感じられてキュンとしてしまいます♡

さらに、寄り添う場面では優しく顔を近づける仕草も見せていたとか。そんなスノウくんの振る舞いからは、赤ちゃんを大切に思う気持ちが伝わってくるよう。まるで人のような気遣いを感じさせる優しい振る舞いに、多くの人の心がじんわり温められたのでした。

投稿には「起きたら一緒に遊ぼうね♡って感じがする！」「優しいなぁ。ステキな距離感でほっこり」「優しいお兄ちゃん、微笑ましい」「安心のベビーシッターですね。ただただ優しい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「haskin.husky」では、スノウくんと赤ちゃんの幸せ溢れる日常の様子が投稿されています。思わず笑ってしまう一面や心温まる光景に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「haskin.husky」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。