【FRUITS ZIPPER月足天音インタビュー】やりがい実感した東京ドーム公演「イヤモニを貫通してくるほど」次なる目標も語る
【モデルプレス＝2026/04/21】アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音（つきあし・あまね／26）が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（3月14日＠国立代々木競技場 第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、ランウェイの感想や、2月に開催された東京ドーム単独公演の感想などを語ってくれた。
【写真】ふるっぱーメンバー、大人の魅力解放
― まず今回の「TGC」ご出演の感想からお願いします！
月足： TGCは幼い頃からずっと憧れていた夢のステージなので、こうして個人でも出演させていただけて本当に嬉しいです。今日は「KAWAII CARAVAN 超九州」としてKAWAII LAB.内の福岡出身メンバーと一緒にパフォーマンスしたりと、てんこ盛りな1日になりました！
― KAWAII LAB.から多くのメンバーがご出演されていますが、舞台裏でのエピソードはありますか？
月足：CARAVANメンバーとは「緊張するね」と話していました。私個人のことで言うと楽屋でずっとストーンデコをしていました（笑）。
― ハンドメイドがマイブーム？
月足：そうなんです！待ち時間もすごく充実していました。
― 最近のお気に入りファッションを教えてください。
月足： 最近はグループの活動で移動が多いので、楽に過ごせるラフな格好が増えています。韓国に行った時にも、メンズライクでゆったりした服をたくさん買いました。あと、今は春なので黄色にハマっています。実は今日のネイルにも、さりげなく黄色を取り入れているんです！
― 春らしい明るいカラーで素敵ですね！ネイルのデザインはご自身でリクエストされているのでしょうか？
月足：はい！いつもやりたいデザインをお願いしています。
― 2月にFRUITS ZIPPERとして初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催しました。SNSでも大きな話題となりましたが、公演を終えての心境はいかがですか？
月足：めちゃくちゃ楽しかったです！東京ドームは広いので、ファンの方の顔があまり見えないのではないかと不安だったのですが、意外と客席が明るかったんです。会場の照明も多くて、ファンの方の顔がしっかり見えたので、安心して楽しむことができました。
― ドーム公演で披露したデビュー曲「君の明るい未来を追いかけて」では、圧巻の“天音コール”が響き渡っていましたね。
月足：5万人以上のファンの方が天音コールをしてくださって。会場の外まで音が漏れていたと聞いて、すごく嬉しかったです。普段はイヤモニで音を聞きながら歌っていますが、イヤモニを貫通してくるほどの熱量でした。あの時はファンの方に気持ちを伝えつつ、同時に音程も取るのが難しかったのですが（笑）、やりがいを感じる瞬間でした。
― ドーム公演を経て、今後の活動についてメンバーと話していることはありますか？
月足：「国立競技場でもライブしたいね」って。あと、今回のドームライブがすごく楽しかったので、いつかはドームツアーもやりたいです！
― KAWAII LAB.に所属する5グループの“赤色サンチーム”が集結する新番組「START UP！ドリームエンタ」（テレビ朝日）も始まりますが、月足さんが楽しみにしていることはありますか？
月足：“赤色サンチーム”のメンバーには仲間意識が芽生えてきていて、一緒にお仕事ができることがとても嬉しいです。今後、この番組を通してもっと仲良くなれるのかなと思うと、すごく楽しみです！
― “赤色サンチーム”のメンバーとは普段どのような会話をしているのでしょうか？
月足：最近だと「今度一緒にご飯に行こうね」という話をしています。CUTIE STREETの佐野愛花ちゃんは、正月休みに何をしていたかをたくさん喋ってくれて、すごく面白いです（笑）。
― プライベートの話もする仲なんですね！
月足：そうなんです！MORE STARの山本るしあちゃんとはまだあまり絡めていないのですが、すごく面白い子だと聞いているので、これからが楽しみです！
― 最後に、東京ドーム公演という1つの大きな夢を叶えた月足さんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
月足：FRUITS ZIPPERは、やりたいことや目標を口に出していくことで、夢を叶えることができてきた思っています。やっぱり言霊を信じて、やりたいことや些細な目標でも「こうなりたい」「こうありたい」と言い続けることで、意識が変わっていくはずです。自分を少しだけでも、信じてみてほしいなと思います。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
1999年10月26日生まれ、福岡県出身。約3年半のアイドル活動経験を活かしながら、YouTube、女優、タレントなど、マルチな活動に挑戦している。
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◆月足天音「てんこ盛りな1日に」TGC出演に喜び
― まず今回の「TGC」ご出演の感想からお願いします！
月足： TGCは幼い頃からずっと憧れていた夢のステージなので、こうして個人でも出演させていただけて本当に嬉しいです。今日は「KAWAII CARAVAN 超九州」としてKAWAII LAB.内の福岡出身メンバーと一緒にパフォーマンスしたりと、てんこ盛りな1日になりました！
― KAWAII LAB.から多くのメンバーがご出演されていますが、舞台裏でのエピソードはありますか？
月足：CARAVANメンバーとは「緊張するね」と話していました。私個人のことで言うと楽屋でずっとストーンデコをしていました（笑）。
― ハンドメイドがマイブーム？
月足：そうなんです！待ち時間もすごく充実していました。
― 最近のお気に入りファッションを教えてください。
月足： 最近はグループの活動で移動が多いので、楽に過ごせるラフな格好が増えています。韓国に行った時にも、メンズライクでゆったりした服をたくさん買いました。あと、今は春なので黄色にハマっています。実は今日のネイルにも、さりげなく黄色を取り入れているんです！
― 春らしい明るいカラーで素敵ですね！ネイルのデザインはご自身でリクエストされているのでしょうか？
月足：はい！いつもやりたいデザインをお願いしています。
◆月足天音“天音コール”響いた東京ドーム公演回顧
― 2月にFRUITS ZIPPERとして初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催しました。SNSでも大きな話題となりましたが、公演を終えての心境はいかがですか？
月足：めちゃくちゃ楽しかったです！東京ドームは広いので、ファンの方の顔があまり見えないのではないかと不安だったのですが、意外と客席が明るかったんです。会場の照明も多くて、ファンの方の顔がしっかり見えたので、安心して楽しむことができました。
― ドーム公演で披露したデビュー曲「君の明るい未来を追いかけて」では、圧巻の“天音コール”が響き渡っていましたね。
月足：5万人以上のファンの方が天音コールをしてくださって。会場の外まで音が漏れていたと聞いて、すごく嬉しかったです。普段はイヤモニで音を聞きながら歌っていますが、イヤモニを貫通してくるほどの熱量でした。あの時はファンの方に気持ちを伝えつつ、同時に音程も取るのが難しかったのですが（笑）、やりがいを感じる瞬間でした。
― ドーム公演を経て、今後の活動についてメンバーと話していることはありますか？
月足：「国立競技場でもライブしたいね」って。あと、今回のドームライブがすごく楽しかったので、いつかはドームツアーもやりたいです！
◆月足天音“赤色サンチーム”集結番組に期待
― KAWAII LAB.に所属する5グループの“赤色サンチーム”が集結する新番組「START UP！ドリームエンタ」（テレビ朝日）も始まりますが、月足さんが楽しみにしていることはありますか？
月足：“赤色サンチーム”のメンバーには仲間意識が芽生えてきていて、一緒にお仕事ができることがとても嬉しいです。今後、この番組を通してもっと仲良くなれるのかなと思うと、すごく楽しみです！
― “赤色サンチーム”のメンバーとは普段どのような会話をしているのでしょうか？
月足：最近だと「今度一緒にご飯に行こうね」という話をしています。CUTIE STREETの佐野愛花ちゃんは、正月休みに何をしていたかをたくさん喋ってくれて、すごく面白いです（笑）。
― プライベートの話もする仲なんですね！
月足：そうなんです！MORE STARの山本るしあちゃんとはまだあまり絡めていないのですが、すごく面白い子だと聞いているので、これからが楽しみです！
◆月足天音の夢を叶える秘訣
― 最後に、東京ドーム公演という1つの大きな夢を叶えた月足さんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
月足：FRUITS ZIPPERは、やりたいことや目標を口に出していくことで、夢を叶えることができてきた思っています。やっぱり言霊を信じて、やりたいことや些細な目標でも「こうなりたい」「こうありたい」と言い続けることで、意識が変わっていくはずです。自分を少しだけでも、信じてみてほしいなと思います。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆月足天音（つきあし・あまね）プロフィール
1999年10月26日生まれ、福岡県出身。約3年半のアイドル活動経験を活かしながら、YouTube、女優、タレントなど、マルチな活動に挑戦している。
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