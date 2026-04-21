懐かしのガラケーみたいな開き方。

家具も家電も、世の中のいろんなものに折りたためる機能がありますよね。小さくなると収納しやすく、大きくなると使い勝手が向上します。

携帯ゲーム機もその仲間で、古いところだと任天堂の「ゲーム&ウオッチ」や、「ゲームボーイアドバンス」、「ニンテンドーDS」シリーズがふたつ折りでしたね。

スイベル式の回転ギミック

ANBERNICの「RG Rotate」は、正方形の状態から画面をクルンと回転させると長方形になるゲーム機。画面の下からコントローラーのボタン類が現れます。

あんまり馴染みがありませんが、このギミックはスイベル式と呼ばれています。

軸が1点なので衝撃や圧力に弱そうですが、耐久性が高い合金製ヒンジなので安心できそうです。

ボディーもアルミ合金と合成樹脂製なので軽くて強く、両肩のR2とL2ボタンは高さ違いに交換可能。地味ですがユーザービリティーも考慮されています。

ゲーム以外でも活躍

何より携帯ゲーム機は起動していないと単なるお荷物ですが、使わない状態でも時計や音楽プレイヤーになるのはムダがなくてイイですね。インターフェースがカセットテープなのが、レトロでエモいです。

Image: ANBERNIC

中身はAndroid OSが搭載され、ゲームはエミュレーターで起動します。音楽もAndroid OSによるものでしょうけども、もしかしたらそれ以上のことも可能なのでは？ 近日発売予定なので、詳細はそこから判明すると思われます。ジャマにならないサイズ感なので、スマホみたいに持ち歩けるのが良いですね。

スイベル式はアツいのか？

全くの別モノではありますが、つい最近はIFrogのスマートフォン「RS1」の登場が予告されています。

こっちもスイベル式回転で正方形から長方形になり、画面の下からキーボード、またはゲームパッドが現れます。背面カメラも見えますし、裏蓋のカバーはいろんなデザインが楽しめそうです。

After #MWC2026: the questions didn't stop when the lights went down.

"When does it ship?" "Can I pre-order?" "Two keyboards-really?"

Frog RS1. Two typing experiences. Production lines are warming up. Your patience won't be wasted. @Viki_Dongg https://t.co/YncHPqdzL5#Frog pic.twitter.com/bD7R3gTlOG - iFrog (@iFrogmobile) March 17, 2026

たとえばソニー・エリクソンが作ったドコモの「ムーバSO506iC」みたいに、回転ギミックは自由度が高かったガラケー時代を思い出しますね。

折りたたみスマホ以降、こういうガラケー感のあるガジェットが出てくるようになってワクワクします。

Source: YouTube, ANBERNIC via YANKO DESIGN, X, Linwear

Reference: SONY