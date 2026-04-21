4打数1安打2四球2得点で打率.272

【MLB】ドジャース 12ー3 ロッキーズ（日本時間21日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、1923年ベーブ・ルース（ヤンキース）を超える52試合連続出塁をマークした。4打数1安打、2四球2得点で打率.272。チームは大勝して連敗を2で止めた。

大谷の快音は1点リードの3回先頭だった。左腕キンタナの低めチェンジアップを食らいついて右前へ。昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を52試合に伸ばした。

球団歴代最長となる1958年デューク・スナイダーの58試合にあと6試合。球団2位の2000年ショーン・グリーンの53試合にあと1に迫った。なお、メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合連続出塁だ。

足でも存在感を見せた。初回先頭で一ゴロ失策で塁に出ると、続くコールの打席で二盗成功。今季22試合目で初盗塁となった。3回無死一、二塁ではスミスの三ゴロ失策で、ボールが左前を転々とする間に生還。6回2死二、三塁では申告敬遠。8回無死は四球で歩き、同2死三塁からテオスカー・ヘルナンデスの右前適時打で生還した。

チームは1点を追う2回にマンシー、ロハスの2者連続ソロで逆転。3回も敵失を絡めて2点を奪い、試合の主導権を握った。マンシー、ラッシングが2発ずつ放つなど5発15安打で12得点。先発のロブレスキーは7回8安打1失点と粘りの投球を見せ、今季3勝目を挙げた。

21日（同22日）から敵地・ジャイアンツ3連戦。初戦は山本由伸投手が先発する予定だ。（Full-Count編集部）