ディズニーストアから、日差しや紫外線が気になるこれからの季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」が登場。

ディズニーの世界観を楽しめる折りたたみ傘や、機能性に優れたアームカバーなどが展開されます☆

ディズニーストア 紫外線対策コレクション「SHINY DAY」

発売日：2026年4月24日（金）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、ディズニー作品に登場するキャラクターたちをデザインした、日差しや紫外線が気になる季節にぴったりの新コレクション「SHINY DAY」が登場。

晴雨兼用の折りたたみ傘や手の甲までカバーできるロングタイプのアームカバーなど、通勤・通学や外出シーンにおすすめのコレクションです。

外側はシンプルながら、開くと内側にキャラクターアートが広がる折りたたみ傘が2026年も登場。

見上げるたびにキャラクターと一緒におでかけしているような気分を楽しめます。

「ミッキーマウス」「グーフィー」「アリエル」「ディズニーヴィランズ」などのアートや、持ち手のピクサー・ボールのモチーフが心くすぐる「トイ・ストーリー」デザインがラインナップ。

また、キャラクターフェイスデザインのポーチ付き傘は「ドナルドダック」と「ルシファー」デザインが展開されます。

そのほか、キャラクターのワンポイントが映える傘や、ハートのカラビナ付きで上品な色合いの傘など、コーディネートやシーンに合わせて選べる豊富なバリエーションで登場。

アームカバーは、レトロな雰囲気の「ミニーマウス」と、おすましした横顔が愛らしい『おしゃれキャット』の「マリー」を刺しゅうであしらった2種類が展開されます☆

アリエル、フランダー、セバスチャン 折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り SHINY DAY

価格：3,500円 (税込)

サイズ：傘(折りたたみ時) 約縦22.5×横6×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦11×横27.5×厚み1cm／持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ)約8cm

『リトル・マーメイド』の作中シーンが描かれている内側アートの折りたたみ傘。

晴雨兼用傘なので、おでかけバッグに必ず入れておきたいグッズです。

携帯に便利な持ち手付きのポーチは、「アリエル」のシルエットと作品名ロゴをプリントしたデザインになっています。

ドナルド 折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り SHINY DAY

価格：4,000円 (税込)

発売日：2026年5月1日（金）

サイズ：傘(折りたたみ時) 約縦22×横6×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦15.5×横27×厚み1cm

「ドナルドダック」の総柄アートを使用した、外側は無地、内側が総柄になっている内側アートの折りたたみ傘。

外からは無地傘に見えるので、オンオフ問わず使いやすく、いろんなファッションに合わせやすいのが嬉しいポイント。

携帯に便利なポーチは、縫い付けて表現した帽子がユニークなキャラクターフェイスデザインになっています。

ミッキー 折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り ワンポイント SHINY DAY

価格：4,000円 (税込)

発売日：2026年5月1日（金）

サイズ：傘(折りたたみ時) 約縦23×横6.5×厚み6cm

親骨 約長さ50cm

ポーチ 約縦27.5×横10.5×厚み2cm／ストラップ 約長さ17cm

「ミッキーマウス」のイラストが映える、ワンポイントデザインの折りたたみ傘。

外側生地は定番カラーのブラックがベースになっており、レトロチックなキャラクターのプリントと相まってスタイリッシュな印象です。

傘とお揃いのキャラクターデザインが使用された付属のポーチには、スナップボタン仕様のストラップが付いています。

マリー おしゃれキャット 折りたたみ傘 晴雨兼用 カラビナ付き SHINY DAY

価格：4,000円 (税込)

サイズ：折りたたみ時 約縦28×横8×厚み5cm

親骨 約長さ50cm

カラビナ 約縦4×横4×厚み0.4cm

『おしゃれキャット』に登場する愛らしい子ネコ「マリー」をぐるりと一周にプリントした折りたたみ傘。

背景になっている傘生地のやわらかな色がキャラクターにぴったりです。

晴雨兼用傘なので、おでかけバッグに必ず入れておきたいディズニーグッズです。

ミニー アームカバー UV Cut Cool ブラック SHINY DAY

価格：2,500円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

本体各 約長さ49cm

「ミニーマウス」をデザインした、手の甲までしっかりカバーできる、ロングタイプのUVアームカバー。

手の甲の部分にあしらわれた、レトロチックな「ミニーマウス」の刺しゅうがアクセントになっています。

UV加工が施されているのはもちろん、暑い季節に嬉しいひんやり冷感タイプです。

紫外線対策にぴったりな、ディズニーの世界観を楽しめる折りたたみ傘と、機能性に優れたアームカバー。

ディズニーストアにて2026年4月24日より順次販売される新コレクション「SHINY DAY」の紹介でした☆

イラストレーターmikkoさんが描くアリエルの雑貨！ディズニーストア『リトル・マーメイド』コレクション イラストレーターmikkoさんが描くアリエルの雑貨！ディズニーストア『リトル・マーメイド』コレクション 続きを見る

短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』コレクション！ディズニーストア「FROZEN FEVER」 短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』コレクション！ディズニーストア「FROZEN FEVER」 続きを見る

© Disney

© Disney/Pixar

© Just Play, LLC

Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. © Hasbro. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヴィランズたちの折りたたみ傘やミニーのアームカバー！ディズニーストア「SHINY DAY」 appeared first on Dtimes.