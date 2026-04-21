視覚障害を持つ芸人の濱田祐太郎が２０日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演し、「恋は盲目」という番組の企画書を提出。大悟も「Ｎｅｔｆｌｉｘが動き出してるかも」と絶賛した。

濱田は昨年、結婚も考えた女性と破局。女性は実家の都合で大阪を離れなければならなくなり、お互い嫌いになって別れたわけではないと説明。「今までで一番未練が残る別れ方。素直で気の利く女性だった」と残念がった。

そんな濱田がやりたい番組が「恋は盲目」。美女が人間性の美しさも競う新しいガールズサバイバルショーだといい「ぼくは内面のいい女性を見抜く達人として毎回女性とデートしていきます」と説明。「僕は見た目で判断できないので、人間性をジャッジするタレントとしては唯一無二」と胸を張った。

料理を食べるときでも、「取り分けて欲しい」とお願いした際に「一瞬変な間が開いたときに、嫌がってんのかな？ってすぐ分かる」といい、黒田みゆアナの声については「純粋な感じの声。きっと見た目がいい男性がお好きなんだろうなって」と言って、黒田アナを失笑させた。

結果、大悟は濱田が持ってきた領収書を承認。大悟は「これはＮｅｔｆｌｉｘが動きだしてるかも」といい、友近も「本当、Ｎｅｔｆｌｉｘな感じ」と感心していた。