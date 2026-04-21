Image: Incroci Milano

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

昼休みの外出。財布にスマホ、それに鍵、たった3つを持ち歩くだけなのに、なぜか両手がふさがってしまう…。

そんな長年繰り返してきた三点セットの課題にも、ついに終止符を打てる可能性が見えてきました。

今回ご紹介する「Panino Natuluxe（パニーノ・ナチュラックス）」は、緻密な収納設計を備えた長財布です。普通の長財布とどこが一味違うのか、まとめてご紹介していきます。

「挟む」という発想が変える、収納の常識

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「Panino」はイタリア語でサンドウィッチという意味。左右のボードで荷物を挟み込む独自の構造が、この財布の面白いところです。

カードポケットはたっぷり13カ所。中央のフラットスペースには、スマホや鍵、メモ帳まで収まります。

iPhone 15やPixel 7Proも収納できる頼もしいキャパシティ。鍵を専用ポケットに固定できるのも、嬉しい配慮ですね。

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こう見えて、サイズは一般的な長財布よりもコンパクトで、ジャケットの内ポケットにもすんなり入ります。

意匠登録済みのこの設計が、持ち物をスマートに1つにまとめてくれそう。

開いても中身を見せない、フルフラットの矜持

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ジッパーを開けても、中身が丸見えにならない設計。パーテーションの裏にお札を、反対側にレシートを仕分ければ、プライバシーを守れます。

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浅めに作られたコインポケットは、小銭を一目で把握できて出し入れもスムーズです。

スキミング防止機能でセキュリティを固めつつ、タッチ決済はロゴ位置にかざすだけの軽快さ。見せるものと隠すものを、使う人が自在にコントロールできるのがいいですね。

時間とともに増す、トスカーナの革の艶

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使用しているのは「Pelle Natuluxe（ペッレ・ナチュラックス）」と名付けられたトスカーナ産のレザー。

職人が天然タンニンで丁寧に鞣（なめ）した、贅沢な一枚革です。

日本ではINCROCI MILANOだけが扱える独占素材で、加工を抑えた素朴な表情が大きな魅力。

小さな傷なら指で擦れば目立たなくなり、日々の愛用で深い艶が育っていきます。

内側にも牛スムースレザーを重ね、革の伸縮にも耐える丈夫な二層構造を実現。

「使っている時こそ美しい」という作り手の信念が伝わる、凛とした佇まいです。

カラーは、CUOIOやNEROなど表情豊かな5色展開です。

社内に製品保証や修理工房を備えている点も、長く付き合う道具として安心できる材料。

いつも持ち歩く小物が財布に収まったその日から、きっと「身軽さ」の意味が変わるはずです。

デザイナーが現地イタリアへ足を運び、タンナーと直接交渉したからこその納得のプライスを、プロジェクトページで確認してみてください。

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Source: machi-ya