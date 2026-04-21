牛角「デザート食べ放題」“全店”導入が決定 5種のアイス・ケーキ・炙りドーナツまで楽しめる
レインズインターナショナルが展開する牛角は、23日より「デザート食べ放題」を牛角全店の食べ放題全コースに導入する。5種のアイスやケーキ、炙って楽しむドーナツなど、各コースに応じたデザートを楽しめる。
【写真】七輪で香ばしく炙る「炙ってドーナツアイス」
昨年10月23日に約270店舗で開始した「デザート食べ放題」は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取りそろえ、特に女性やファミリー層を中心に好評となった。こうした反響を受け、23日より牛角全店・食べ放題全コースへの導入を決定。
食べ放題のデザートは、5種のアイスや杏仁豆富、スイートポテトケーキなどを、いろいろな味わいを気軽に楽しみやすいプチサイズで用意している。ほかにも、「炙ってドーナツアイス」はサッと炙ることで外は香ばしく、中はふんわりとした食感に仕上がり、デザートでありながら焼肉屋ならではの楽しさも感じられる一品。好みや気分に合わせて選べるデザートラインナップで、焼肉時間をより満足度の高いひとときへと広げていく。
【写真】七輪で香ばしく炙る「炙ってドーナツアイス」
昨年10月23日に約270店舗で開始した「デザート食べ放題」は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取りそろえ、特に女性やファミリー層を中心に好評となった。こうした反響を受け、23日より牛角全店・食べ放題全コースへの導入を決定。