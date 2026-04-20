■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ 準決勝（20日、SAGAアリーナ）

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2戦先勝の準決勝第3戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光スプリングスが、RS3位のPFUブルーキャッツ石川かほくにセットカウント3ー2（18ー25、25ー27、25ー22、25ー19、15ー11）で勝利。対戦成績を2勝1敗とし、初の決勝進出を決めた。SAGA久光は25日から始まる決勝で大阪マーヴェラスと激突する。

SAGA久光、PFUともに1勝ずつで迎えた準決勝の第3戦。勝った方が決勝進出となる大一番。第1セット序盤は、互いに点を取り合う接戦となった。しかしSAGA久光は、相手エースのバルデス メリーサ（23）を止めることができず、18−25でこのセットを失う。

第2セット序盤、SAGA久光は強打などでリードしたが、中盤に入ると一進一退の攻防となり、試合はデュースに突入。しかし、25−25からバルデスにバックアタックを決められ、最後もスパイクをブロックされ、25−27とPFUに連取される。

後がないSAGA久光は第3セットで奮起し25−22で奪うと、流れは徐々にSAGA久光に。第4セットに入ると、PFUにはお見合いやスパイクアウトなどミスが出て、5連続得点で12−6とリードを広げる。サムディ ステファニー（27）の高さを生かしたアタックに、日本代表・北窓絢音（21）も強打を決める。さらに日本代表の荒木彩花（24）も相手スパイクをブロックでシャットアウト、25−19で奪いセットカウント2−2のタイに持ち込んだ。

そして迎えたファイナルセット。SAGA久光はブロックを決めるなどして主導権を握ると、北窓も難しい体勢からアタックを決め、9−4とリードを広げる。そのまま勢いに乗ったSAGA久光が、15−11で奪い、セットカウント3−2で勝利。2セットを連取されたが、3セットを奪い返す大逆転劇で初の決勝進出を決めた。



【チャンピオンシップ準決勝】

■4月17日（金）

NEC川崎 0ー3 大阪MV

■4月18日（土）

SAGA久光 1ー3 PFU

NEC川崎 0ー3 大阪MV

■4月19日（日）

SAGA久光 3ー2 PFU

■4月20日（月）

SAGA久光 3ー2 PFU

【チャンピオンシップ決勝】

大阪MVーSAGA久光

4月25日(土) 13:35〜

4月26日(日) 16:05〜

4月27日(月) 18:45〜