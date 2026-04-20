DXTEEN、2度目のワンマンツアー開幕へ 「What’s DXTEEN？」ライブ映像公開＆予習企画も
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）が、26日より2度目となるワンマンツアー『2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR 〜Heart ＆ Soul〜』を開催する。
【集合ショット】ハートポーズで！爽やかな笑顔をみせるDXTEEN
ツアー開幕に向けて、1月9日に東京・有明アリーナで開催された初のアリーナ公演『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』より、メンバー紹介ソング「What’s DXTEEN？」のライブ映像が公開された。グループの個性や魅力が詰まった1曲で、ライブならではの熱量を感じられる映像となっている。
さらに、ツアーをより楽しむための予習コンテンツとして、“掛け声”動画のプレイリストも公開。楽曲ごとのコールを事前に知ることができ、初めてライブに参加する人でも安心して楽しめる内容となっている。
また、21日午後8時頃からは音楽配信プラットフォーム「Stationhead」にて、ツアー予習リスニングパーティーの開催も決定。メンバーがライブの楽しみ方や見どころを紹介しながら楽曲を届ける予定で、ツアーへの期待をさらに高める企画となっている。
【集合ショット】ハートポーズで！爽やかな笑顔をみせるDXTEEN
ツアー開幕に向けて、1月9日に東京・有明アリーナで開催された初のアリーナ公演『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』より、メンバー紹介ソング「What’s DXTEEN？」のライブ映像が公開された。グループの個性や魅力が詰まった1曲で、ライブならではの熱量を感じられる映像となっている。
また、21日午後8時頃からは音楽配信プラットフォーム「Stationhead」にて、ツアー予習リスニングパーティーの開催も決定。メンバーがライブの楽しみ方や見どころを紹介しながら楽曲を届ける予定で、ツアーへの期待をさらに高める企画となっている。