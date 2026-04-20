タレントの渡辺満里奈（５５）歌手の野宮真貴（６６）、モデルの松本孝美（６０）が４月１２日、都内で行われたトークイベント「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」に登場した。

松本は１９８６年、全日空の沖縄キャンペーンのモデルに抜擢され、８７年には♪Ｉ ｆｅｅｌ Ｃｏｋｅ♪の歌とともにコカ・コーラのＣＭに出演。こんがり小麦色のエクボの似合う笑顔で魅了し、多くのＣＭに抜擢され、同性からも圧倒的な支持を集めた。

イベントも久々で、ＳＮＳ上には「お若い頃と変わらずとっても素敵でいらっしゃいました」「御三方それぞれが素敵な笑顔」「素敵なケープブラウス」などの声が。４０代で更年期症状を発症したことを明かしており、この時に着用していたケープブラウス（ヴァレンティノ）について、「更年期マックスな時に気になっていた袖のまとわりつき感が軽減できて ノースリーブだから抜け感というのを見た目に感じさせられて だけど二の腕は隠せる そして、ケープの長さによってはお尻もカバー♡」とチャーミングにＳＮＳに記している。

実は白髪染めをやめて５年近く。現在は、白髪を生かす「地毛ハイライト」にしており、イベントにも美しいグレイヘアで登場した。