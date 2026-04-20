欧州株　売り先行、中東情勢に不透明感、米国とイランの２回目交渉に暗雲
東京時間18:06現在
英ＦＴＳＥ100　 10601.86（-65.77　-0.62%）
独ＤＡＸ　　24362.72（-339.52　-1.37%）
仏ＣＡＣ40　 8333.11（-92.02　-1.11%）
スイスＳＭＩ　 13228.39（-198.33　-1.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:06現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49355.00（-286.00　-0.58%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7126.50（-35.00　-0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26685.00（-140.50　-0.52%）