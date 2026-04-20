欧州株 売り先行、中東情勢に不透明感、米国とイランの２回目交渉に暗雲
欧州株 売り先行、中東情勢に不透明感、米国とイランの２回目交渉に暗雲
東京時間18:06現在
英ＦＴＳＥ100 10601.86（-65.77 -0.62%）
独ＤＡＸ 24362.72（-339.52 -1.37%）
仏ＣＡＣ40 8333.11（-92.02 -1.11%）
スイスＳＭＩ 13228.39（-198.33 -1.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:06現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49355.00（-286.00 -0.58%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7126.50（-35.00 -0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26685.00（-140.50 -0.52%）
東京時間18:06現在
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独ＤＡＸ 24362.72（-339.52 -1.37%）
仏ＣＡＣ40 8333.11（-92.02 -1.11%）
スイスＳＭＩ 13228.39（-198.33 -1.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49355.00（-286.00 -0.58%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7126.50（-35.00 -0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26685.00（-140.50 -0.52%）