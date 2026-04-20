20日午後4時53分ごろ三陸沖を震源とする最大震度5強の地震があり、北海道と青森県、岩手県の一部地域に津波警報が発表されました。



県内では秋田市や横手市、由利本荘市など広い範囲で震度4の揺れを観測し、交通機関にも影響が出ています。



こちらは地震発生時の秋田放送報道フロアの映像です。



田村修アナウンサー

「4時54分になるところです。今秋田市の中通にある秋田放送の社屋弱い揺れを感じています。少し部屋全体がゆっくりと揺れています。少し揺れが強くなってきました。揺れを感じるようになってきています。今時刻4時54分を回っています。建物全体が少しきしみ始めました。少し建物全体が大きく揺れています」

「おっとちょっとめまいがするようなそんな揺れを感じています」





横揺れが長く続き徐々に強い揺れを感じました。県総合防災課によりますと、今のところ県内でけが人の情報はありません。熊谷奈都子記者「発着の列車はすべてがストップしているJR秋田駅です。帰宅ラッシュの時間と重なっていて、人でごった返しています」JR秋田支社は午後5時すぎ、「地震の影響で管内の全路線と区間で運転を見合わせている」と発表。安全が確認できた路線から順次運転を再開しています。駅利用者「新幹線から降りてこのあと乗ろうと思っていたんですけど急な地震で驚いています」駅利用者「羽越線で帰ろうとしたんですけど、到着したらすごい。ここに来たら止まってますといわれて動くのを待っている状態です」駅利用者「ネット上では出ていなかったんですけど来たらこれが貼られていて、動いていないという」秋田空港、大館能代空港ともに空の便は平常どおり運航しています。気象庁によりますと、震源は三陸沖で震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されています。この地震で青森県階上町で最大震度5強の揺れを観測したほか、岩手県の内陸北部や沿岸北部宮城県の北部などで震度5弱を観測。北海道、青森県、岩手県の一部地域に津波警報、宮城県と福島県の一部地域に津波注意報が発表されました。岩手久慈港では80センチの津波を観測しています。県内では秋田市横手市、大館市、鹿角市由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、三種町井川町、美郷町で震度4を観測したほか、県の広い範囲で震度3を観測しました。県内では大きな被害確認されていませんが、引き続き同程度の地震に注意するとともに、身の回りの安全を確保するよう心がけてください。