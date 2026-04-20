【地震情報】青森県で最大震度5強 北海道･青森･岩手に｢津波警報｣ 震源地は三陸沖 Ｍ7.5と推定 東海3県でも震度1～2を観測
20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。
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気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。
現在、津波警報が発表されています。
最大震度5強を観測したのは、青森県の階上町です。
東海3県でも震度１～２を観測
気象庁によりますと、東海3県では愛知県弥富市・愛西市・飛島村で震度2、また以下の地域で震度1を観測しています。
【愛知県】
名古屋千種区
名古屋東区
名古屋北区
名古屋中村区
名古屋昭和区
名古屋瑞穂区
名古屋熱田区
名古屋中川区
名古屋港区
名古屋南区
一宮市
春日井市
津島市
刈谷市
安城市
常滑市
稲沢市
東海市
大府市
知立市
尾張旭市
高浜市
清須市
みよし市
あま市
東郷町
大治町
蟹江町
東浦町
武豊町
【岐阜県】
中津川市
岐阜市
羽島市
海津市
輪之内町
安八町
大野町
【三重県】
桑名市
鈴鹿市
木曽岬町
朝日町
川越町