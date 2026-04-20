神戸市は１７日、最新の動植物の生息・生育状況を反映した「神戸版レッドデータ２０２５」の公開を発表した。

同市では、生物多様性の保全の取り組みを進めるため、蓄積してきた動植物のデータをもとに絶滅のおそれのある野生動植物をその危険度に応じてランク付けした「レッドリスト」、生態系に悪影響を及ぼす又はそのおそれのある外来種の「ブラックリスト」で構成される「神戸版レッドデータ」を作成している。

今回、「神戸版レッドデータ２０２０」から約５年が経過したことから、専門家からの意見収集を行い、最新の「神戸版レッドデータ２０２５」を作成。その結果、前回と比べ絶滅の恐れがある野生生物が２４種（動物６種、植物１８種）増加し、掲載は８３７種（動物３５４種、植物４８３種）となったとした。

カテゴリー変更した主な種は、前回の要調査からランクＣとなったキツネ（イヌ科）、ランクＣからＢとなったニホンヒキガエル（ヒキガエル科）、ランクなしからＣとなったハクセンシオマネキ（スナガニ科）など。なお、各ランクの環境省レッドリストの対応関係はAが絶滅危惧Ｉ類、Ｂが同ＩＩ類、Ｃが準絶滅危惧となっている。