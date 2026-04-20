ドリカム『SONGS』オンエアできなかった楽曲を加えた“完全版”の放送が決定
『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE 完全版』の放送が決定した。
■ドリカムの番組700回記念ライブ全10曲をオンエア
3月に『SONGS』の放送700回を記念して放送されたDREAMS COME TRUEのスペシャルライブ。このたび、『SONGS』の放送ではオンエアできなかった楽曲を加えた＜完全版＞の放送が決定した。
およそ10年ぶりとなったDREAMS COME TRUEによるNHKホールでのスペシャルライブ。「うれしい！たのしい！大好き！」「大阪LOVER」「決戦は金曜日」といった大ヒット曲に加えて、連続テレビ小説『まんぷく』主題歌「あなたとトゥラッタッタ♪」やNHK『首都圏ネットワーク』テーマ曲「東京 magic hour」、「カンパイマーン♪」「G」など最新アルバム収録曲まで。合計10曲、今のドリカムの魅力が詰まった貴重なステージの模様を余すところなく届ける。
また、DREAMS COME TRUEのふたりと番組責任者・大泉洋によるトークもたっぷりオンエア。番組史上初めてとなった3ショットトークをお楽しみに。
■完全版セットリスト（放送順）
「うれしい！たのしい！大好き！」
「大阪LOVER」
「あなたとトゥラッタッタ♪」
「YES AND NO」
「G」
「スピリラ」
「東京 magic hour」
「カンパイマーン♪」
「ここからだ！」
「決戦は金曜日」
■番組情報
NHK『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE 完全版』
04/29（水）21:50～22:49 BSP4K
05/31（日）17:00～17:59 総合
※NHKONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信
出演：DREAMS COME TRUE 大泉洋
■関連リンク
『SONGS』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/songs
DREAMS COME TRUE OFFICIAL SITE
https://dreamscometrue.com/