ドリカム『SONGS』オンエアできなかった楽曲を加えた“完全版”の放送が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE 完全版』の放送が決定した。

■ドリカムの番組700回記念ライブ全10曲をオンエア

3月に『SONGS』の放送700回を記念して放送されたDREAMS COME TRUEのスペシャルライブ。このたび、『SONGS』の放送ではオンエアできなかった楽曲を加えた＜完全版＞の放送が決定した。

およそ10年ぶりとなったDREAMS COME TRUEによるNHKホールでのスペシャルライブ。「うれしい！たのしい！大好き！」「大阪LOVER」「決戦は金曜日」といった大ヒット曲に加えて、連続テレビ小説『まんぷく』主題歌「あなたとトゥラッタッタ♪」やNHK『首都圏ネットワーク』テーマ曲「東京 magic hour」、「カンパイマーン♪」「G」など最新アルバム収録曲まで。合計10曲、今のドリカムの魅力が詰まった貴重なステージの模様を余すところなく届ける。

また、DREAMS COME TRUEのふたりと番組責任者・大泉洋によるトークもたっぷりオンエア。番組史上初めてとなった3ショットトークをお楽しみに。

■完全版セットリスト（放送順）

「うれしい！たのしい！大好き！」

「大阪LOVER」

「あなたとトゥラッタッタ♪」

「YES AND NO」

「G」

「スピリラ」

「東京 magic hour」

「カンパイマーン♪」

「ここからだ！」

「決戦は金曜日」

■番組情報

NHK『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE 完全版』

04/29（水）21:50～22:49 BSP4K

05/31（日）17:00～17:59 総合

※NHKONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信

出演：DREAMS COME TRUE 大泉洋

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs

DREAMS COME TRUE OFFICIAL SITE

https://dreamscometrue.com/