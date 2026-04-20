もえのあずきInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/04/20】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが4月19日、自身のInstagramを更新。サウナでのビキニ姿を公開し、話題となっている。

【写真】38歳大食い女王「努力を感じる体」ビキニ姿で見せた抜群スタイル

◆もえのあずき、サウナでのビキニ姿公開


もえのは「サウナめぐり楽しい」とつづり、写真を複数枚投稿。「これがこう4連発」と記した写真では、ブルーのシャツにグレーのワンピースを着てポーズを取るもえのが、白のビキニを着て、同じポーズを取る姿を公開している。

また「サウナのこと忘れてお昼ごはんしっかり食べちゃったから おなか必死にひっこめてる」と、撮影の裏話も呟いている。

◆もえのあずきの投稿に反響


この投稿に「スタイル抜群ですね」「可愛すぎます」「色白で綺麗」「努力を感じる体」「お腹引っ込めちゃうのわかる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】