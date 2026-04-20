大食い女王・もえのあずき、サウナでの白ビキニ姿で美スタイル公開「色白で綺麗」「努力を感じる体」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが4月19日、自身のInstagramを更新。サウナでのビキニ姿を公開し、話題となっている。
【写真】38歳大食い女王「努力を感じる体」ビキニ姿で見せた抜群スタイル
もえのは「サウナめぐり楽しい」とつづり、写真を複数枚投稿。「これがこう4連発」と記した写真では、ブルーのシャツにグレーのワンピースを着てポーズを取るもえのが、白のビキニを着て、同じポーズを取る姿を公開している。
また「サウナのこと忘れてお昼ごはんしっかり食べちゃったから おなか必死にひっこめてる」と、撮影の裏話も呟いている。
この投稿に「スタイル抜群ですね」「可愛すぎます」「色白で綺麗」「努力を感じる体」「お腹引っ込めちゃうのわかる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳大食い女王「努力を感じる体」ビキニ姿で見せた抜群スタイル
◆もえのあずき、サウナでのビキニ姿公開
もえのは「サウナめぐり楽しい」とつづり、写真を複数枚投稿。「これがこう4連発」と記した写真では、ブルーのシャツにグレーのワンピースを着てポーズを取るもえのが、白のビキニを着て、同じポーズを取る姿を公開している。
また「サウナのこと忘れてお昼ごはんしっかり食べちゃったから おなか必死にひっこめてる」と、撮影の裏話も呟いている。
◆もえのあずきの投稿に反響
この投稿に「スタイル抜群ですね」「可愛すぎます」「色白で綺麗」「努力を感じる体」「お腹引っ込めちゃうのわかる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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