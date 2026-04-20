『愛の不時着』ソン・イェジン＆ヒョンビン夫妻、3歳長男が撮った“夫婦2ショット”に反響「名カメラマン」の声
『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国俳優のソン・イェジン（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）が撮影した、夫・ヒョンビン（43）との“夫婦2ショット”を公開した。
【写真】「2人似ていて愛おしい」3歳長男が撮ったソン・イェジン＆ヒョンビンの“夫婦2ショット”
ソン・イェジンは「だんだん構図を考えて写真を撮ってくれる息子」と書き出し、息子が撮影した夫婦2ショットを披露。ソン・イェジンが満面の笑みを見せ、ほほ笑ましい空気感がうかがえる。
さらに「もちろん地面の方が多く写ることや、ピントが合わないときもあるけれど、これくらいなら芸術作品と言えるのではないかと思う…ひどく感動してしまう母の気持ち」と、長男の成長に感激している様子を見せた。
投稿された写真には、顔にスタンプが付けられたヒョンビンが、ソン・イェジンの肩に腕を回し2人でピースポーズする夫婦ショットも公開され、仲むつまじい姿を見せている。
愛らしいこの投稿に、ファンからは「名カメラマン」「いつも特大の惚気ありがとう」「2人似ていて愛おしい」「写真撮ってくれるなんて可愛い」「リラックスした、幸せな雰囲気」などと、歓喜の声が集まっていた。
ソン・イェジンは、2022年3月、『ザ・ネゴシエーション』や『愛の不時着』で共演したヒョンビンと結婚。同年11月に第一子となる男児が誕生した。
【写真】「2人似ていて愛おしい」3歳長男が撮ったソン・イェジン＆ヒョンビンの“夫婦2ショット”
ソン・イェジンは「だんだん構図を考えて写真を撮ってくれる息子」と書き出し、息子が撮影した夫婦2ショットを披露。ソン・イェジンが満面の笑みを見せ、ほほ笑ましい空気感がうかがえる。
投稿された写真には、顔にスタンプが付けられたヒョンビンが、ソン・イェジンの肩に腕を回し2人でピースポーズする夫婦ショットも公開され、仲むつまじい姿を見せている。
愛らしいこの投稿に、ファンからは「名カメラマン」「いつも特大の惚気ありがとう」「2人似ていて愛おしい」「写真撮ってくれるなんて可愛い」「リラックスした、幸せな雰囲気」などと、歓喜の声が集まっていた。
ソン・イェジンは、2022年3月、『ザ・ネゴシエーション』や『愛の不時着』で共演したヒョンビンと結婚。同年11月に第一子となる男児が誕生した。