タレント上沼恵美子（71）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。親交のあるセレブについて語った。

前週13日に誕生日を迎え、大量にプレゼントをもらった上沼。今週の出演者、藤崎マーケット・田崎佑一からもスワロフスキーのペンダントを贈られ「うれしい」と喜んだ。

また、「叶姉妹さんも毎年、大きな胡蝶蘭を送ってくださるの。これが意味が全然分からないのよね…変な言い方すると」と笑い、「メッセージも添えてくださってね。“上沼さんは私たちのあこがれです”って。ほんとにどういうことでございましょう！」と心遣いに感謝。叶姉妹は上沼の冠トーク番組などによく出演していた。

共演当時を回想し、「叶姉妹さんってこの世に存在するんやろかみたいな域に入ってはる方ですやんか。やっぱり半端ないいんですよ、（スタジオに）2人が入って来たら。光り輝くオーラね」と称賛。「今どうしてはるんやろ」「しばらくお会いしてないから、お会いしたいですねえ」と実感を込めた。

「3年ぐらい前かな…私のYouTubeに来てくださいって言うたら、大喜びしはってん。“ゲストでは絶対行かないけど、上沼さんのは行きたい！”って。でも実現しなかったのは、向こうがお仕事があったから。それからはお声掛けしてないんですよ。申し訳ない、失礼かと思って」という。

YouTubeでは、行きつけの地元フレンチレストランに「叶姉妹さんと私が食べに行くって企画を私が考えたの。ゴージャスやんか、なあ!?あのドレスで来てくれはるわけやで？」と上沼。「叶姉妹さんって、新大阪ももの凄いキレイなドレスで歩きはるんやで？ハワイのアラモアナショッピングセンターもイブニングドレスで歩きはるねん」と解説した。

さらに、同ショッピングセンターのハイブランド店で上沼が聞いたのは、「叶姉妹さんが入って来たら貸し切りにして店閉めるねんて。そこまでしてもらったら、叶姉妹さんも買わんわけにいかんもんね。凄いことやなあ！もう人生が違うなあ、われわれと」と驚きを込めた。

田崎が「ものすごいイイにおいするでしょ？（香りだけで）来てはるのが分かる」と言うと、上沼も「分かる、分かる！」と反応。「古い大女優さんもエエにおいする。ホテルのロビーみたいなにおいするねん。西川貴教さんも入って来たらイイ香りする。何使ってるか聞こうと思ってたのに忘れた。うわ〜、イイにおい！と思うねん」と明かしていた。