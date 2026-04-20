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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「パワー半導体」が２８位となっている。



パワー半導体は、交流を直流に変換し電圧を下げるなど、電気エネルギーの制御や供給に用いられる半導体のこと。電気自動車（ＥＶ）のほか、太陽光発電、ＡＩデータセンターなどの急成長分野で使われ、今後の需要拡大が予想されている。パワー半導体で、日本企業は高実績を持つが足もとでは中国勢などが台頭している。



そのパワー半導体の大手であるローム<6963.T>に対して、デンソー<6902.T>が買収を提案したことが３月に表面化し市場の関心を集めた。一方、ロームと三菱電機<6503.T>、東芝の３社は３月にパワー半導体事業の経営統合に向けた協議を開始する基本合意書を締結した。デンソーによるロームの買収提案の行方は不透明だが、足もとではパワー半導体の業界再編に向けた機運が急速に高まっている。パワー半導体は富士電機<6504.T>やルネサスエレクトロニクス<6723.T>、サンケン電気<6707.T>なども手掛けている。また、製造装置に絡んでタカトリ<6338.T>やワイエイシイホールディングス<6298.T>なども注目されている。



出所：MINKABU PRESS