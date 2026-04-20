3児の母・川崎希、週末に大掃除した自宅公開「思う存分ハイハイできそう」「広くて綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの川崎希が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。週末に大掃除した自宅を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ、大きな遊具置かれた広々リビング
川粼は「ハイハイスペース確保で週末に大掃除したよ」とコメント。床に何も置かれていない広い空間を確保し、カラフルな子どもの大きな遊具が1つだけ置かれている部屋の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「広くて綺麗」「思う存分ハイハイできそう」「目が離せませんね」「子どもたち喜びそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ、大きな遊具置かれた広々リビング
◆川崎希、大掃除した自宅公開
川粼は「ハイハイスペース確保で週末に大掃除したよ」とコメント。床に何も置かれていない広い空間を確保し、カラフルな子どもの大きな遊具が1つだけ置かれている部屋の写真を公開した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「広くて綺麗」「思う存分ハイハイできそう」「目が離せませんね」「子どもたち喜びそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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