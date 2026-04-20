「サッカー史上最も有名なゴールのひとつに例えられている」三笘薫の超絶ボレー弾への絶賛止まず！指揮官も感嘆「このようなシュートを決めるのがどれほど難しいか」

「サッカー史上最も有名なゴールのひとつに例えられている」三笘薫の超絶ボレー弾への絶賛止まず！指揮官も感嘆「このようなシュートを決めるのがどれほど難しいか」