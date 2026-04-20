「サッカー史上最も有名なゴールのひとつに例えられている」三笘薫の超絶ボレー弾への絶賛止まず！指揮官も感嘆「このようなシュートを決めるのがどれほど難しいか」
三笘薫が所属するブライトンは、４月18日に開催されたプレミアリーグの第33節で、トッテナムとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。
この一戦で、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘が、圧巻のゴラッソを叩き込む。
０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを左足のボレーで捉え、見事にネットを揺らしてみせた。
この超絶ゴラッソについて、ブライトンの地元メディア『The Argus』は「ミトマのゴールは伝説的なEUROのゴールに例えられる。ミトマがトッテナム戦で決めたスーパーシュートは、サッカー史上最も有名なゴールのひとつに例えられている」と報じた。
記事は「（ブライトンの）ファビアン・ヒュルツェラー監督がこのゴールを1988年EURO決勝でオランダ代表のマルコ・ファン・バステンが決めた伝説的なゴールになぞらえた」と綴り、33歳指揮官のコメントを紹介している。
「誰かがマルコ・ファン・バステンが似たようなゴールを決めていたことを教えてくれた。私はまだ若いが、彼のゴールがいかに素晴らしかったかを思い出すことができた。サッカーをプレーしたことがある人なら誰でも、このようなシュートを決めるのがどれほど難しいか理解できると思う」
圧巻の一撃が英国でも話題となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰！三笘薫のスーパーボレー弾
この一戦で、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘が、圧巻のゴラッソを叩き込む。
０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを左足のボレーで捉え、見事にネットを揺らしてみせた。
この超絶ゴラッソについて、ブライトンの地元メディア『The Argus』は「ミトマのゴールは伝説的なEUROのゴールに例えられる。ミトマがトッテナム戦で決めたスーパーシュートは、サッカー史上最も有名なゴールのひとつに例えられている」と報じた。
記事は「（ブライトンの）ファビアン・ヒュルツェラー監督がこのゴールを1988年EURO決勝でオランダ代表のマルコ・ファン・バステンが決めた伝説的なゴールになぞらえた」と綴り、33歳指揮官のコメントを紹介している。
「誰かがマルコ・ファン・バステンが似たようなゴールを決めていたことを教えてくれた。私はまだ若いが、彼のゴールがいかに素晴らしかったかを思い出すことができた。サッカーをプレーしたことがある人なら誰でも、このようなシュートを決めるのがどれほど難しいか理解できると思う」
圧巻の一撃が英国でも話題となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰！三笘薫のスーパーボレー弾