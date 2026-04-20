遺体を発見した息子から「母ちゃんがヤバい！」…妻殺害の罪・元長野県議「刑確定で『納得できない』」

「残念で悔しい。納得できない」

担当弁護士によると、刑が確定した被告はこう話しているという。

最高裁判所は、妻を殺害したとして殺人の罪に問われている元長野県議・丸山大輔被告（51）の上告を４月13日付で棄却。一審、二審で下された懲役19年の判決が確定した。

「二審の東京高裁は『被告人が犯人であるという事実認定に誤りはなく、不合理な点は見つからない』と一審判決を支持していました。最高裁も『上告ができる理由にあたる憲法違反などはない』としています。一方の丸山被告は一貫して無罪を主張。上告が棄却されても、接見した担当弁護士に『僕は犯人じゃないので』と話しているそうです」（全国紙司法担当記者）

事件が起きたのは’21年９月だ。起訴状によると、丸山被告は当時47歳だった妻のＡさんの首を絞め殺害したとされる。『FRIDAYデジタル』は丸山被告が逮捕された直後に、事件を詳しく報じている。トラブルの背景や丸山被告が主張した「アリバイ」について紹介したい――。

老舗酒造の経営者

現職の議員が、妻を殺害したとして捕まった。

’22年11月28日、長野県警が殺人の疑いで逮捕したのが長野県議会議員（当時）の丸山被告だ。丸山被告は県議会総務企画警察委員長を務め２期目。明治時代から続く老舗酒蔵「笑亀酒造」（同県塩尻市）の経営者でもあった。

「事件が発覚したのは、’21年９月29日朝６時半過ぎです。丸山被告の妻Ａさんが、酒蔵に隣接する自宅兼事務所の１階の金庫近くであおむけに倒れていました。息子が発見し警察に110番通報。スグに死亡が確認されます。司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息と判明しました」（全国紙社会部記者）

県警は殺人事件として塩尻署に捜査本部を設置。140人態勢で捜査を始め情報提供を呼びかけていた。

「物証が少なく捜査は難航しました。周辺の聞き込みや防犯カメラの映像解析などから、少しずつ捜査対象を絞り込んでいった。事件から１年以上がたち、ようやく丸山被告の逮捕にいたったんです。丸山被告は当時から犯行を否認していました」（同前）

「仲の良い夫婦は気持ち悪い」

丸山被告は逮捕直前の’22年９月、集まった報道陣に対応し次のような意味深な発言をしていた。

「（事件が発覚した当日）朝７時ごろ、（遺体を発見した）息子から『母ちゃんがヤバい！』という電話がありました。（犯人について）処罰というより何があったのか知りたいです。（Ａさんとの関係は）何十年も仲の良い夫婦は気持ち悪いなっていうのはあります」

前出の社会部記者が続ける。

「自身のアリバイについては、こう説明しています。『（当日は）県議会に出席するため、長野市内の議員会館に泊まっていた』と。確かに丸山被告は事件前日の９月28日の夜、同僚議員らと飲酒し、夜11時半ごろまでは議員会館にいたことが確認されています。

しかし車の走行データやドライブレコーダーなどから、丸山被告は約80km離れた塩尻市の自宅まで２時間以上かけ移動したとみられるんです。警察は29日の未明に妻を殺害した後、再び議員会館へ戻ったとみていました」

犯行現場の金庫周辺には、土足で室内に入った痕が残っていた。強盗を装ったとされる。

「丸山被告が社長を務めていた『笑亀酒造』の経営状況は、かんばしくなかったのは確かなようです。経営状態が原因だったのか、夫婦の間にはいさかいが絶えなかったと聞いています」（同前）

元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が解説する。

「私は現地で取材しましたが、起訴内容が事実なら丸山被告は用意周到だなと感じました。まず議員会館と塩尻市の自宅を移動する間、Ｎシステム（自動車ナンバー自動読取装置）を避けて走行していたようです。自宅に戻ったことを悟られたくなかったのかもしれません。

また議員会館自室のパソコンの電源は、事件前後ずっとオンになっていました。しかし文書などを作成した実態がない。議会に提出すべき文書は、その前に作ってあったんです。パソコンの電源を入れていたのは、アリバイ作りのための偽装ととられてもおかしくないでしょう。私の見立てが合っていたとしたら、計画的犯行といえます」

丸山被告の担当弁護士によると、再審請求も検討しているという。