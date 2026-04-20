16万回以上視聴され注目を集めているのは、飼い主さんが「抱っこ」と言ったときの猫ちゃんの行動。投稿には、視聴者から「ママ～と言って甘えてるのが可愛い」「そんな風に甘えられたら嬉しい」などのコメントが寄せられています。

【動画：大好きなママが『抱っこ』と言ったら…甘え上手な猫が見せた『可愛すぎる行動』】

「抱っこ」と聞くと？

Instagramアカウント「ǟʏǟ(๑ơ ₃ ơ)｡:°ஐ*｡:」に投稿されたのは、茶白猫の「おかきさん」がテーブルにちょこんと座っているときの出来事。近くに立っていたママさんがおかきさんの頭をちょんちょんとつつくと、顔を上げたそうです。

ママさんが「抱っこ」という言葉を発すると、おかきさんは甘えるように「にゃーん」と鳴いて歩み寄ってきたとのこと。ママさんのもとまでやってくると、「にゃーぁん」と鳴きながら両手を伸ばしてきたそうです。

のびのび甘えるおかきさん

両手をぐーんと伸ばしてママさんの胸に飛び込むと、よじ登るように「抱っこ」されにいくおかきさん。ママさんにぎゅっと抱っこされると、満足そうに身を預けたそうです。「抱っこ」と聞くとうれしそうに手を伸ばすなんて、猫飼いにはたまらない仕草です。

実はこの甘え方は、ママさん以外の他の家族にはしないそう。誰にでも抱っこされにいくわけではないため、特別な絆が感じられます。「抱っこしてほしい」「抱っこしたい」を素直に表現し合える関係が羨ましいです！

言葉を理解するおかきさん

実は芸達者なおかきさん。「抱っこ」以外に「お座り」や「待て」「よし」も覚えているそうです。おやつがほしいときはちょこんと座り、ママさんの指示どおりに「待てる」とのこと。

ママさんの「よし」の合図で食べ始めるとのことで、かなりのお利口さんぶりがうかがえます。他にも言葉をたくさん覚えれば、よりママさんとの絆が深まることは間違いなしですね。

「抱っこ」の言葉にしっかり反応するおかきさんの投稿には、視聴者から「芸達者で感心します」「信頼の証ね」「賢い！可愛い！」と称賛のコメントも届いていました。

Instagramアカウント「ǟʏǟ(๑ơ ₃ ơ)｡:°ஐ*｡:」では、おかきさんの芸達者ぶりがよくわかる投稿も見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ǟʏǟ(๑ơ ₃ ơ)｡:°ஐ*｡:」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。