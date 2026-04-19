【殿堂入り】クックパッドで人気！1400人以上が感動「きのこマリネ」の鉄板レシピ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.117】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

きのこで作る、殿堂入り作りおきレシピ

うまみがあり、通年価格が安定しているきのこは、おかずにボリュームを出したいときや、あと1品足したい時に重宝する食材です。今回はきのこで作る簡単でおいしい常備菜「きのこマリネ」の殿堂入りレシピをご紹介。きのこはもちろん、きのこの風味が移ったマリネ液もおいしい！と人気のレシピです。

つくれぽ1400件超の人気レシピ「マリネ液までおいしい！3種のきのこマリネ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：にんにくを炒めてからきのこをフライパンに入れる！



ポイント2：冷蔵庫で1時間以上冷やす！



きのこをフライパンで炒める前に、つぶしたにんにくを炒めて、油ににんにくの香りを移します。きのこを炒めてマリネ液を合わせ、ひと煮立ちさせたら、冷蔵庫で1時間以上しっかりと冷やして味をなじませましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「マリネ液がしみたきのこがおいしいです！」「さっぱりしているのに味がしっかりしていて、とってもおいしかったです」といった声がたくさん届いています。

複数の種類のきのこを入れて作ると食感にバラエティが生まれ、味に深みが出ます。また、大人は鷹の爪を入れて作ってもおいしいそうですよ。きのこの安売りに出会ったときや、簡単に作りおきおかずを作りたいときに、ぜひ試してみてください。