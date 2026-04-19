18日にリリーカップ出場

フィギュアスケート女子で今年の四大陸選手権を制した青木祐奈（MFアカデミー）が18日、今季最終戦としてリリーカップ（KOSE新横浜スケートセンター）に出場。フリーのみの大会で149.34点というハイスコアをマークし、ファンに衝撃が広がっている。

青一色の鮮やかな衣装で、今季話題となっていたフリー「ラ・ラ・ランド」。青木は今季ラスト競技会で、会心の演技を披露した。

冒頭に高難度のルッツ-ループの連続3回転を決めると、ノーミスでジャンプを完遂。表現力でも魅了した。国際連盟公認の自己ベスト145.98点を上回る149.34点をマーク。自身のインスタグラムのストーリー機能で「シーズンラスト楽しく滑ることができてよかったです」とつづった。

来季も現役を続行する24歳の熱演に、ファンも賛辞を送る。Xには「感動の美しさでした」「か〜るがるノーミス！！！」「祐奈ちゃんひとりだけレベチ」「正真正銘の完成形完璧な締め括り！！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）