お笑い芸人の吉住（36）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。自身が合コンに誘われなかった際の代打を務める女性芸人を明かした。

パーパーのあいなぷぅ（32）が、カーネーション吉田結衣（37）、吉住とともに頻繁に合コンに行っていることを明かし、吉田は「この間コンパしたお相手が、官僚の方と」と告白し、スタジオを驚かせた。

吉住は「私は行かせてもらえてないんです。官僚のときは行かせてもらえなくて」と明かした。

あいなぷぅは「官僚のときは呼ばなかったんです」と語り、「こっちもやっぱり真剣なんで、冷やかしを呼びたくないんですよ」と吉住に反論した。

あいなぷぅは吉住が男性との会話に問題があることを指摘し「（吉住を）官僚の前には連れて行けない」と語り、吉住は「気を抜くと私のところが、納言の幸さんとか安藤なつさんとかに取られるんですよ」と女性芸人の合コン事情を語った。

レインボーのジャンボたかおは「なんですか今の控え選手みたいな2人。代打の神様みたいな」と笑い、ウエストランド井口浩之も「なつさんなんて一番代打の神様」と女性芸人の層の厚さをイジった。