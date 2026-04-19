スーパーマリオ、京都の街あちこちに登場 イオンモールKYOTOもジャック
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本公開（4月24日）に向け、京都の町を“ギャラクシー”にジャックする企画が始まっている。
【写真多数】イオンモールのあちこちにマリオが登場
京都市交通局では、同作のキーワードラリーを実施。京都市営地下鉄4駅、T・ジョイ京都に設置されたキーワードを見つけ、指定の用紙にラリーの回答と必要事項を明記のうえ、T・ジョイ京都に設置の応募箱に投函すると、抽選で豪華賞品をプレゼントする。
また、特別に映画マリオの日本語版声優キャストを務める宮野真守による映画とラリーの告知アナウンスが地下鉄駅で放送されている。
イオンモールKYOTOでは、大型装飾が展開中。メインエントランス入口前の柱がマリオとルイージの躍動感あふれるビジュアルとなるほか、大階段やエスカレーターなど館内外がマリオ一色となる。
■京都市交通局×T・ジョイ京都 コラボ企画 キーワードラリー
実施期間：2026年4月14日（火）〜5月31日（日）
参加費：無料 ※スタンプラリーに必要な交通費等は必要
キーワード掲出場所：全5ヶ所（ラリーポイント）
京都市営地下鉄 4ヶ所※キーワードは全て改札外に掲出
・烏丸線「四条駅」
・烏丸線・東西線「烏丸御池駅」
・烏丸線「北大路駅」
・烏丸線「京都駅」
Ｔ・ジョイ京都劇場ロビー 1ヶ所
※ラリーポイントを回る順番は自由
１.各ラリーポイント、市バス・地下鉄案内所及び定期券発売所で配布しているラリー台紙を受け取る
２.各ラリーポントに掲出しているキーワードを見つけてラリー台紙に記入
３.ラリー台紙の応募欄にキーワードラリーの回答と必要事項を明記のうえ、T・ジョイ京都に設置の応募箱に投函
A賞：映画オリジナルシェルパブランケット 8名（非売品）
B賞：映画オリジナルカードケース 8名（非売品）
C賞：T・ジョイ京都 ペア劇場観賞券 20名
■イオンモールKYOTO装飾
実施期間：2026年4月10日（金）〜令和8年6月4日（木）
※終了時期は未定
※展開場所によって実施期間は異なる
【写真多数】イオンモールのあちこちにマリオが登場
京都市交通局では、同作のキーワードラリーを実施。京都市営地下鉄4駅、T・ジョイ京都に設置されたキーワードを見つけ、指定の用紙にラリーの回答と必要事項を明記のうえ、T・ジョイ京都に設置の応募箱に投函すると、抽選で豪華賞品をプレゼントする。
イオンモールKYOTOでは、大型装飾が展開中。メインエントランス入口前の柱がマリオとルイージの躍動感あふれるビジュアルとなるほか、大階段やエスカレーターなど館内外がマリオ一色となる。
■京都市交通局×T・ジョイ京都 コラボ企画 キーワードラリー
実施期間：2026年4月14日（火）〜5月31日（日）
参加費：無料 ※スタンプラリーに必要な交通費等は必要
キーワード掲出場所：全5ヶ所（ラリーポイント）
京都市営地下鉄 4ヶ所※キーワードは全て改札外に掲出
・烏丸線「四条駅」
・烏丸線・東西線「烏丸御池駅」
・烏丸線「北大路駅」
・烏丸線「京都駅」
Ｔ・ジョイ京都劇場ロビー 1ヶ所
※ラリーポイントを回る順番は自由
１.各ラリーポイント、市バス・地下鉄案内所及び定期券発売所で配布しているラリー台紙を受け取る
２.各ラリーポントに掲出しているキーワードを見つけてラリー台紙に記入
３.ラリー台紙の応募欄にキーワードラリーの回答と必要事項を明記のうえ、T・ジョイ京都に設置の応募箱に投函
A賞：映画オリジナルシェルパブランケット 8名（非売品）
B賞：映画オリジナルカードケース 8名（非売品）
C賞：T・ジョイ京都 ペア劇場観賞券 20名
■イオンモールKYOTO装飾
実施期間：2026年4月10日（金）〜令和8年6月4日（木）
※終了時期は未定
※展開場所によって実施期間は異なる
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