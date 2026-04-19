◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクーオリックス(19日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの先発・松本晴投手が9回に逆転を許し、今シーズン初黒星となりました。

パ・リーグ首位のソフトバンクは1勝1敗で迎えた3連戦の最終戦。今シーズン2勝を挙げ、リーグトップタイの3勝目へ初回、三者凡退で抑えるとその裏、ソフトバンク打線は 2アウトながら1塁と3塁の場面で得点圏打率.300の山川穂高選手が打席へ。8球粘り、迎えた9球目にアウトコースのツーシームをとらえ先制に成功します。

援護もらった松本投手は2回、打率.327の中川圭太選手をスライダーでレフトフライ、太田椋選手をストレートでショートゴロ、森友哉選手もストレートでファーストゴロで抑え、この回わずか7球で3者凡退に抑えます。

ここまでランナーを一人も出さないパーフェクト投球をした松本投手。4回2アウトで初回に三振をした西川龍馬選手にストレートをセンターにはじき返されこの日、初めてランナーを許しますが中川選手を抑え無失点をキープします。

7回まで無失点ピッチングで迎えますが8回、森選手にカーブを捉えられ今シーズン第1号ホームランで同点に追いつかれます。さらに9回に宗佑磨選手にヒット、渡部遼人選手の送りバントで1アウト2塁とすると西川選手にタイムリーヒットで勝ち越しを許しました。ソフトバンク打線は逆転ができず、松本投手は8.1回7奪三振2失点の力投も、今シーズン初黒星となりました。