LiSA、ソロデビュー15周年イヤーを記念した国内アリーナツアー初日・日本武道館公演にて劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌「YES」をサプライズ初披露！

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LiSAが、国内アリーナツアー「LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)」初日・日本武道館公演にて劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌「YES」をサプライズ初披露し、劇場公開の同日となる5月8日(金)0時に「YES」の配信リリースが決定した。

「YES」は5月8日(金)に劇場公開となる劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌として起用されており、長年作品と楽曲をともにしてきたLiSAが作詞を手掛け、作曲をRe:nameのボーカルとして活動する高木一成、編曲を江口亮が手掛けた楽曲。今作で象徴的なシーンである深い雪から着想し、静寂の中に世界観の広がる壮大なサウンド感のもと、LiSAが氷のように閉じ込めていた感情を叫ぶように歌った楽曲に仕上がっている。

17日に行われた国内アリーナツアー「LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)」初日・日本武道館公演のアンコール公演にて初めて「YES」がサプライズ披露され、楽曲の全貌が明らかに。「アルバムが出たばかりだけど、新曲を歌います」とセンターステージでスポットライトを浴びながら楽曲を歌いあげた。

「YES」の楽曲の一部が使用されている劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」本予告は現在公開中となっており、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特典付きムビチケカードが全国の上映劇場にて発売中。

●配信情報

LiSA

「YES」

5月8日(金)0時 配信開始

配信予約リンク

https://LISA.lnk.to/YES

作詞：LiSA

作曲：高木一成

編曲：江口亮

●ライブ情報

アリーナツアー「LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)」

2026年4月17日(金)日本武道館(東京)開場17:00/開演18:00

2026年4月18日(土)日本武道館(東京)開場16:00/開演17:00

2026年4月28日(火)神戸ワールド記念ホール(兵庫)開場17:30/開演18:30

2026年4月29日(水祝)神戸ワールド記念ホール(兵庫)開場16:00/開演17:00

2026年5月19日(火)日本ガイシホール(愛知)開場18:00/開演19:00

2026年5月20日(水)日本ガイシホール(愛知)開場17:30/開演18:30

チケット料金

全席指定 11,000円(税込)

席種：指定席/着席指定席/車椅子席

各公演に関するお問い合わせ

東京公演…ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

神戸公演…YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525(平日12:00-17:00)

名古屋公演…サンデーフォークプロモーション052-320-9100

関連リンク

LiSAオフィシャルサイト

http://www.lxixsxa.com/