昨年8月にデビューしたCORTIS（コルティス）が、新アルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」の告知映像を公開した。18日に公式SNSにミュージックビデオ（MV）のティザー映像をアップ。前日17日に掲載した発売日予告動画に続き、新曲とMVに関するコンテンツを2日連続で公開した。

今回のティザーで新曲のサウンドが一部公開された。韓国メディアのスポーツソウルは19日「荒々しい電子音が作り出す反復的でキャッチーなリズムが強く耳に刺さる。続いて、メンバーが歌う短いフレーズが映像の最後に挿入され、余韻を残す」と報じた。

今回のティザーは、前日に公開された予告映像の延長線上のもの。KEONHO（ゴンホ、17）以外のメンバーが、古いサムギョプサル店の外へ飛び出すシーンが収められている。続いてゴンホが煙で満ちた店の入り口に、赤く熱した練炭を持って登場する。

17日には19秒の予告映像を掲載した。新アルバムは5月4日にリリースする予定だが「REDRED」は20日に先行発売する。

予告映像は、ゴンホがエプロンを掛けて登場。壁に掛かっているカレンダーに向かって歩き「20日」に赤ペンで三重丸をつけて歩いて退場するシチュエーションだった。

韓国メディアのスターニュースは19日「REDREDの雰囲気を垣間見ることができる映像。ゴンホは、白いTシャツにグレーのトレーニングパンツ、スニーカーなどのカジュアルな服装に、花柄のエプロンを身に着けて壁側へ歩いてくる。赤いサインペンのキャップを口で軽く開け、壁に掛かっているカレンダーに『4月20日』を強調する丸を何層も描く。カメラに向かって見せた明るい笑顔からは、当日披露される新曲への期待感と自信が伝わってくる」と報じた。