「えっ…ETCゲートが開かない!?」 自分が“追突事故”の引き金に…！

2026年も4月半ばを過ぎ、いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークの大型連休が目前に迫ってきました。

今年の連休も帰省やレジャーのため、マイカーで高速道路を利用して遠方へのドライブを計画している方は多いことでしょう。

【画像】「ええぇぇ…！！」 これがNGな「ETC車載器」の見分け方です！（20枚）（20枚）

しかし、楽しいはずのドライブのスタート直後、高速道路の入り口で思わぬトラブルに見舞われ、一気にパニックに陥ってしまう危険性が潜んでいます。

それが、「有効期限切れのETCカード」によるETCゲートでの立ち往生です。

「ETCカードの有効期限なんて気にしたことがない」という方は、今すぐ愛車の車載器に入っているカードの券面を確認してみてください。

クレジットカードやETCカードの有効期限は年度替わりである「3月末」に設定されているケースが多く、実は「03／26（2026年3月）」と刻印されたカードを持っていたドライバーが多数存在します。

当然ながら、このカードは2026年4月1日になった瞬間から一切利用できなくなっており、そのままETCゲートに進入しても通信エラーとなりバーは開きません。

ここで最も恐ろしいのが、ETCカードを車載器に「挿しっぱなし」にしているケースです。

普段から車内に放置したままにしていると、有効期限を直接目で見て確認する機会がほぼありません。

最近の新しい車載器であれば、エンジンをかけた際に「有効期限は○年○月です」と音声で知らせてくれたり、期限切れのカードを挿入するとエラー音で警告してくれたりします。

しかし、少し古いタイプの車載器の場合、期限が切れていてもカードのICチップ自体を認識すれば「ETCカードが挿入されました」とだけ案内し、正常に機能していると誤認させてしまう仕様のものも存在するのです。

その音声案内を信じ、期限切れに気づかずにGWの高速道路へ向かい、時速20km以下に減速せずにETCゲートへ進入してバーが開かなかったらどうなるでしょうか。

最悪の場合、慌てて急ブレーキを踏み、後続車から激しく追突されるという重大な事故の引き金になりかねません。

この問題についてインターネット上やSNSでは、ヒヤリとした経験を持つドライバーからの切実なコメントも寄せられています。

「新しいカードが自宅に届いていたのに、封筒に入れたままクルマに持っていくのを忘れていて、古いカードのままゲートに突入してバーに激突しそうになった」

「ずっと挿しっぱなしにしていて有効期限なんて全く気にしてなかった…。慌てて確認したら見事に3月末で切れていて、血の気が引いた」

「期限切れのカードでも『カードを確認しました』と音声が流れる車載器があるのは本当に怖い」

「これが原因かは分からないけど、ETCゲートで前のクルマが急ブレーキを踏んで追突しそうになったことがある」

「連休中は慣れないサンデードライバーも多いから、前のクルマが止まるかもしれないと常に予測して走らないと危ない」

こうしたトラブルの原因の多くは、カード会社から事前に送られてきている新しいETCカードへの「挿し替え忘れ」です。

自宅の郵便受けに届いた封筒を未開封のまま放置していたり、財布に入れたまま車内の古いカードと入れ替えるのをすっかり忘れていたりするケースは、実際に起こりえます。

ゴールデンウィークの楽しいドライブを悲惨な事故やトラブルで台無しにしないためには、出発前の準備が命。

今度の週末、愛車のエンジンをかける前のタイミングで必ず車載器からETCカードを抜き出し、券面に記載された「有効期限（月／年）」を自分の目で直接確認してください。

そして、もし新しいカードが手元にあるなら、今すぐ車内の古いカードと挿し替えましょう。

ほんの数秒の確認作業が、連休中の安心と安全を守る最大の防衛策となるのです。