X（旧Twitter）で話題になっているのは、苦手な動物病院を訪れたわんこの姿。他の犬の悲鳴で一変する姿は記事執筆時点で124万9000回を超えて表示されており、「焦ってて可愛いｗ」「赤ちゃんみたい」「あるあるですねw」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『もしかして注射ですか…？』動物病院の待合室で『他の犬の悲鳴』が聞こえた結果→子どものような『怖がり方』】

動物病院で聞こえた悲鳴

Xアカウント「かわいーぬ」の投稿主さんは、ポメプーの女の子と暮らしているそうです。この日は、動物病院を訪れたそう。待合室で順番を待っている間、わんこは投稿主さんの膝に乗ろうとピョンピョンしていたといいます。

しかし、次の瞬間…。診察室から、他のわんこの悲鳴が聞こえてきました。悲鳴を耳にしたわんこは、診察室の方に目を向けて石化！ただならぬ声に血の気が引いたのか、ピョンピョン飛ぶのをやめてしまったといいます。

子どもみたいな反応にキュン♡

「もしかして注射…？」一瞬にして、そんな予感がよぎったわんこ。さっきまでの甘えた表情から一変、必死の形相で投稿主さんを見つめてきたそうです。ぐっと爪を立てて、なんとか膝の上に飛び乗ろうとするわんこ。

そんな中、再び診察室から悲鳴が聞こえてきました。わんこの緊張感は募り、あまりの恐怖で舌なめずりをしていたとか。怖さを隠せない子どものような反応に、思わずキュンとしてしまうワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「めっちゃ分かるその感じ」「人間でも怖いもんね」「がんばれいーぬ！」など沢山の反響がありました。

Xアカウント「かわいーぬ」には、わんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「かわいーぬ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。