アディダス新商品のキービジュアル、村竹ラシッドさんとともに秋本美空が起用

9日（木）にアディダス ジャパン株式会社が発売した「PURECHILL/PURECHILL SLIDE」のキービジュアルに、バレーボール女子日本代表の秋本美空が起用された。

「PURECHILL/PURECHILL SLIDE」は積み重ねたトレーニングの後に、エネルギーを取り戻すためのチルタイムに着目したアイテムで、軽量フォームがクールダウン時の一歩一歩をやさしく支え、一日の様々な場面でリカバリーをサポート。スポーツDNAをルーツに毎日の動きのために開発された本モデルが、スリッポンタイプの「PURECHILL」と、サンダルタイプの「PURECHILL SLIDE」の2つのタイプで登場した。

その商品のキービジュアルに陸上選手の村竹ラシッドさんと共に秋本が起用された。秋本は3月にアディダス ジャパン株式会社と複数年のエンドースメント契約を締結している。

キービジュアルでは、練習後に「PURECHILL」を着用してチルタイムを過ごすシーンで、試合や練習時の闘志みなぎる表情とは違う、ココロも足もリフレッシュしたやわらかな表情を見せている。